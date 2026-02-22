Küzdelmes meccs után vihet haza egy pontot Szentlőrincről a Mezőkövesd

LABDARÚGÓ NB II

19. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–1 (1–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Tóth Csaba)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés, Poór, Kiss-Szemán – Szilágyi Sz. (Rac, 85.), Nyári – Kocsis B., Harsányi (Czérna, 81.), Tollár (Samson, 81.) – Mascoe (Adamcsek, 69.). Vezetőedző: Visinka Ede

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Lajcsik – Kovalenko (Vidnyánszky, 63.), Zachán P., Csatári (Lőrinczy, 63.) – Pintér Á. (Vörös B., 82.), Szalai J. (Bertus, 88.), Merényi (Gresó, 82.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Tollár (44.), ill. Merényi (63.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt napok esőzéseit következtében nehéz, mély talajú pályán kellett összecsapnia egymással a Szentlőrincnek és a Mezőkövesdnek, ami az egész meccsre rányomta bélyegét. A váratlanul felpattanó labda számos technikai hibát eredményezett, így sokáig nem is alakult ki igazán nagy helyzet. Ugyanakkor mindkét kapus megmutathatta, milyen remek reflexei vannak. Ez sem menthette meg azonban a 44. percben Wintert, a kövesdiek hálóőrét, akinek ideje sem maradt arra, hogy reagáljon Tollár közeli kapáslövésére. A támadó így az első játékrész hajrájában megszerezte a vezetést a hazaiaknak.

A fordulást követően okos szabadrúgás-variáció hozta meg a vendégek egyenlítést: Pintér Ádám találta meg remekül bal oldalról Merényit, aki egy igazítás után ballal, közelről, kissé balról a kapu bal oldalába lőtt. A folytatásban már mindkét csapaton nagyon meglátszott a fáradtság, és ugyan a cserék hoztak némi lendületet a játékba, újabb gólt már nem láthatott a közönség. 1–1