Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–ETO FC 0–1

NB II: nyert a Vasas és a BMTE, ikszelt a Kövesd Szentlőrincen, vezet a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

Küzdelmes meccs után vihet haza egy pontot Szentlőrincről a Mezőkövesd

KVANDUK BENCEKVANDUK BENCE
2026.02.22. 15:41
null
A rosszul sikerült múlt heti baranyai túra után Szentlőrincről egy pontot elvitt a Mezőkövesd (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
Címkék
Szentlőrinc NB II élő közvetítés Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 19. fordulójában a 14. Szentlőrinc tovább akart javítani a helyzetén, és távolodni a kiesőzónától, de a Mezőkövesd is céltudatosan érkezett vissza Baranyába a múlt heti, kozármislenyi vereség után. A meccs végén egyik együttes sem lehetett elégedett (1–1).

LABDARÚGÓ NB II
19. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–1 (1–0)
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Tóth Csaba)
SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Dinnyés, Poór, Kiss-Szemán – Szilágyi Sz. (Rac, 85.), Nyári – Kocsis B., Harsányi (Czérna, 81.), Tollár (Samson, 81.) – Mascoe (Adamcsek, 69.). Vezetőedző: Visinka Ede
MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Lajcsik – Kovalenko (Vidnyánszky, 63.), Zachán P., Csatári (Lőrinczy, 63.) – Pintér Á. (Vörös B., 82.), Szalai J. (Bertus, 88.), Merényi (Gresó, 82.). Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Tollár (44.), ill. Merényi (63.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt napok esőzéseit következtében nehéz, mély talajú pályán kellett összecsapnia egymással a Szentlőrincnek és a Mezőkövesdnek, ami az egész meccsre rányomta bélyegét. A váratlanul felpattanó labda számos technikai hibát eredményezett, így sokáig nem is alakult ki igazán nagy helyzet. Ugyanakkor mindkét kapus megmutathatta, milyen remek reflexei vannak. Ez sem menthette meg azonban a 44. percben Wintert, a kövesdiek hálóőrét, akinek ideje sem maradt arra, hogy reagáljon Tollár közeli kapáslövésére. A támadó így az első játékrész hajrájában megszerezte a vezetést a hazaiaknak.

A fordulást követően okos szabadrúgás-variáció hozta meg a vendégek egyenlítést: Pintér Ádám találta meg remekül bal oldalról Merényit, aki egy igazítás után ballal, közelről, kissé balról a kapu bal oldalába lőtt. A folytatásban már mindkét csapaton nagyon meglátszott a fáradtság, és ugyan a cserék hoztak némi lendületet a játékba, újabb gólt már nem láthatott a közönség. 1–1

.

Szentlőrinc-Mezőkövesd (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc)
 
 

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a kiesés ellen küzdő Szentlőrinc az előző héten Kozármislenyben vereséget szenvedő Mezőkövesd ellen.

Szentlőrinc NB II élő közvetítés Mezőkövesd
Legfrissebb hírek

NB II: Bp. Honvéd–FC Ajka

Labdarúgó NB II
57 perce

Bombagól hozta meg az áttörést, a Vasas legyőzte az újoncot

Labdarúgó NB II
59 perce

NB II: Soroksár SC–HR Rent Kozármisleny

Labdarúgó NB II
1 órája

Folytatódott a Budafok jó sorozata, a Csákvár vereséggel távozott a fővárosból

Labdarúgó NB II
2 órája

Röpködtek a lapok Szegeden, elvitt egy pontot a Tiszakécske

Labdarúgó NB II
2 órája

NB II: nyert a Vasas és a BMTE, ikszelt a Kövesd Szentlőrincen, vezet a Soroksár – ÉLŐ eredménykövető!

Labdarúgó NB II
4 órája

A Békéscsaba első idegenbeli győzelme a BVSC első idei vereséget jelentette

Labdarúgó NB II
4 órája

Pontokért utazik a Karcag Angyalföldre

Labdarúgó NB II
9 órája
Ezek is érdekelhetik