NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Mezőkövesd Zsóry FC
LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–0
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 440 néző.
Vezette: Farkas Tibor (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)
BÉKÉSCSABA: Póser – Kővári (Kóródi, 77.), Viczián, Kuzma, Kotula – Zsolnai, Nagy G., Pelles (Hodonicki, 67.), Mikló – Borsos (Daru, 77.), Ésik. Vezetőedző: Csató Sándor
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC: Deczki – Csirmaz, Csörgő, Keresztes B. (Bora, 67.), Vajda S. – Zachán (Csatári, 90+4.) – Vidnyánszky, Bertus (Lőrinczy, 62.), Kovalenko (Vörös B., 62.) – Szalai J., Varjas Z. Vezetőedző: Csertői Aurél
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a nyolc bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba az idegenben eddig 15 gólt kapó – ez vendégként a második legrosszabb érték a mezőnyben – Mezőkövesd ellen.