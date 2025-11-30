Nemzeti Sportrádió

NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Mezőkövesd Zsóry FC

2025.11.30. 16:14
A Békéscsaba utoljára régen, még 2015-ben győzte le tétmérkőzésen a Mezőkövesd csapatát archív (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)
NB II 15. forduló Békéscsaba NB II élő közvetítés labdarúgó NB II Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 15. fordulójában az utolsó helyett Békéscsaba a játéknap előtt 5. helyen álló Mezőkövesdet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–0
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 440 néző.
Vezette: Farkas Tibor (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)
BÉKÉSCSABA: Póser – Kővári (Kóródi, 77.), Viczián, Kuzma, Kotula Zsolnai, Nagy G., Pelles (Hodonicki, 67.), Mikló Borsos (Daru, 77.), Ésik. Vezetőedző: Csató Sándor
MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC: Deczki – Csirmaz, Csörgő, Keresztes B. (Bora, 67.), Vajda S. – Zachán (Csatári, 90+4.) – Vidnyánszky, Bertus (Lőrinczy, 62.), Kovalenko (Vörös B., 62.) – Szalai J., Varjas Z. Vezetőedző: Csertői Aurél 

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a nyolc bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba az idegenben eddig 15 gólt kapó – ez vendégként a második legrosszabb érték a mezőnyben – Mezőkövesd ellen.

 

