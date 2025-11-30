NB II: Békéscsaba 1912 Előre–Mezőkövesd Zsóry FC

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–0

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 440 néző.

Vezette: Farkas Tibor (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Póser – Kővári (Kóródi, 77.), Viczián, Kuzma, Kotula – Zsolnai, Nagy G., Pelles (Hodonicki, 67.), Mikló – Borsos (Daru, 77.), Ésik. Vezetőedző: Csató Sándor

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC: Deczki – Csirmaz, Csörgő, Keresztes B. (Bora, 67.), Vajda S. – Zachán (Csatári, 90+4.) – Vidnyánszky, Bertus (Lőrinczy, 62.), Kovalenko (Vörös B., 62.) – Szalai J., Varjas Z. Vezetőedző: Csertői Aurél

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a nyolc bajnoki óta nyeretlen Békéscsaba az idegenben eddig 15 gólt kapó – ez vendégként a második legrosszabb érték a mezőnyben – Mezőkövesd ellen.