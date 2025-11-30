A Videoton ellen is kétgólos hátrányból felállva szerzett pontot hazai pályán a Budafok

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 2–2 (0–1)

Budapest, BMTE Sporttelep, 700 néző. Vezette: Bana Gergely (Aradi József, Tóth Csaba János)

BUDAFOK: Hársfalvi – Fekete M., Horgosi, Lapu, Kun B. (Selyem, 33.) – Posztobányi (Németh M., 78.), Stumpf – Hajdú R., Varga B. (Gyurkó, 61.), Rehó (Vasvári, a szünetben) – Kovács D. (Bukta, 61.). Vezetőedző: Nikházi Márk

VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Spandler, Kojnok – Simut, Kovács B. (Tiefenbach, 71.), Kovács K. (Zsótér, 62.) – Ominger G. (Kocsis G., a szünetben), Bertók (Berekméri-Szigeti, 71.) – Tóth L. M. (Németh D., 84.), Varga R. Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Gyurkó (83.), Selyem (90+5.), ill. Varga R. (35.), Kocsis G. (70.)

Hiába vezetett nagyon sokáig a Vidi, nem tudott nyerni (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2020–2021-es idényben lejátszott három élvonalbeli bajnoki után ezúttal a másodosztályban találkozott egymással a Budafok és a Videoton FC Fehérvár. A két, szebb napokat is látott gárda az NB II-ben a 14., illetve a 12. helyet foglalta el a tabellán a kezdés előtt. Mindkét csapat edzőváltáson esett át nemrég, ráadásul mindkét padra olyan szakember ült le Nikházi Márk és Pető Tamás személyében, akik korábban is irányították aktuális csapatukat.

Már a harmadik percben megszerezhették volna a vezetést a fővárosiak, Kovács Dávid csúsztatott Varga Balázshoz, aki tisztára játszotta magát a tizenhatoson belül, 11 méterről kapura lőtt, Nagy Gergely azonban védeni tudott. Öt perc elteltével a hazaiak kapusának, Hársfalvi Andrásnak kellett nagyot nyújtózni, hogy kitolja a léc alól Simut Mario 16 méteres lövését. Fölényben játszottak a vendégek, a hazaiak főleg kontrákkal próbáltak veszélyeztetni. A 35. percben Simut jobbról lőtte be a kapu elé a labdát, a budafoki védelem nem tudott felszabadítani, a labda Varga Roland elé került, aki öt méterről ballal a léc alá lőtt. A 43. percben egyenlíthetett volna a BMTE. Egy szabálytalannak tűnő labdaszerzés után Posztobányi Patrik robogott a tizenhatoson belülre, majd Rehó Bálinthoz passzolt, aki 10 méterről a bal kapufára lőtt.

Mindkét csapat számára fontos lett volna a három pont megszerzése (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE)

Kovács Bence lövése után Hársfalvi védésével indult a második félidő, majd a hazaiak támadójának, Hajdú Rolandnak a percei következtek. Eleinte úgy tűnt, hogy nincs formában Hajdú, hiszen két gyengébb lövéssel nyitott, azonban ezt követően elkapta a fonalat. Előbb az 58. percben 17 méterről célzott a léc alá, Nagy azonban bravúrral kitolta a labdát. A 64. percben Vasvári Zoltán passza után Hajdú lövését lábbal védte Nagy, majd a 66. percben Kojnok Zsolt a gólvonal elől fejelte ki a labdát – pedig Hajdú nagyon szépen cselezte ki Virágh Milánt, és remekül is tekert kapura. A kihagyott hazai helyzetek a 70. percben megbosszulták magukat, a csereként pályára lépő Kocsis Gergő 25 méterről lőtt a jobb alsó sarokba. A 80. percben újabb nagy hazai helyzet maradt ki, de három perccel később már bekerült a fehérváriak kapujába a labda. Stumpf Gábor remekült emelte a labdát Gyurkó Mátéhoz, aki három védő szorításában is kapura tudott fordulni, és öt méterről a kapu bal oldalába lőtt. Szinte már mindenki elkönyvelte a Vidi sikerét, de a 95. percben a Budafok egyenlíteni tudott. Horgosi Donát lövése után a lecsorgó labdára Selyem Bálint csapott le, és öt méterről a léc alá bombázott. 2–2

Óriásit hajrázott a Budafok (Fotó: Boros Sándor/Budafoki MTE)

