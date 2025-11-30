Verstappen-győzelem és McLaren-blama Katarban – már csak 16 pont választja el a három vb-aspiránst

A három bajnokaspiráns foglalta el az első három rajthelyet az év utolsó előtti versenyén, a Katari Nagydíjon. A pole pozícióból Oscar Piastri várhatta a piros lámpák kialvását, aki az elmúlt időszak kudarcai után kívánt bizonyítani, és jelezni, hogy még harcban van a világbajnoki címért.

Mellőle az egyéni vb-összetett 22 ponttal vezető Lando Norris rugaszkodhatott el, aki bár nem volt győzelmi kényszerben, tudta, egy sikerrel pontot tehetne a vb-küzdelem végére, és elhódíthatná pályafutása első világbajnoki címét. A harmadik rajkockát eközben Max Verstappen foglalta el, aki a bajnoki remények életben tartásáért harcolt, tudva, hogy mindenképpen a brit ellenfele előtt kell célba érnie, ha az évzáró Abu-dzabi GP-re is esélyesként szeretne utazni.

A címvédővel George Russell osztozott a második soron, míg az első ötöst Andrea Kimi Antonelli és Isack Hadjar tette teljessé. A pocsék futamhétvégét teljesítő Ferrari-versenyzők közül Charles Leclerc a tizedik, míg Lewis Hamilton a tizenhetedik pozícióból kívánt javítani, utóbbi Gabriel Bortoleto Las Vegasból magával hozott 5 rajthelyes büntetése után nyert egy helyet már a rajt előtt. Franco Colapinto eközben a bokszutcából rajtolt, miután csapata kiszedte az autóját a parc fermé-szabályokból.

A mezőnyre érdekes verseny várt, hiszen a Pirelli elővigyázatosságból körszám-korlátozást vezetett be a hétvégére, aminek értelmében adott gumiszetten maximálisan 25 kört lehetett megtenni.

Ebbe a rajtra vezető, a formációs és a leintés után megtett körök nem számítottak bele, így a hétvége korábbi részében használt gumik esetében a megtett kör(ökkel) arányosan csökkent a futamon megtehető táv, emelett egy adott szetten belül a legtöbb kört teljesített abroncs volt a meghatározó. Mindez azt jelentette, hogy az 57 körös verseny alatt legalább kétszer kellett kereket cserélni. A korlátozással azonban így sem nem tűnt el a defektveszély, az esetlegesen a nyomvonalra kerülő éles kavicsdarabok komoly aggályt jelentettek, és a versenyírányítás előrebocsátotta, ha szükséges, piros zászlós megszakítást fog érvénybe léptetni.

Ami a gumistratégiát illeti, összesen tizenhat versenyző döntött a közepes keverék mellett, Nico Hülkenberg és Hamilton a lágy, míg Alexander Albon és Colapinto a kemény gumikon vágott neki a futamnak.

Piastri jól jött el a rajtnál, és sikerült megtartania a vezetést, mögötte ugyanakkor helycsere történt: Verstappen már az első kanyarban átvette a második helyet Norristól. Harmadikként Antonelli fordult el, majd Sainz egészítette ki a top 5-öt, míg Russell a hetedik pozícióba esett vissza. A lágyon rajtolók azonnal előrébb léptek: Hülkenberg Leclerc mellett ment el, míg Hamilton egészen a 14. helyig kapaszkodott fel.

Míg Piastri apránként lépett el az élen, mögötte is beállni látszottak a különbségek, és a versenyzők beálltak egy követési távolságra. Hülkenberg azonban felkavarta az állóvizet, amikor a 7. körben Gaslyt támadta, és összeütközött vele. A német versenyző számára a bukótérben ért véget a verseny, míg a versenyirányítás pályára küldte a biztonsági autót.

Az időzítés óriási esélyt teremtett a mezőnynek, hiszen amellett, hogy a korlátozás alatt nem volt konkrét időveszteség, lehetővé tette a cserélők számára, hogy már csak egyszer jöjjenek ki, ehhez két 25 körös etapot kellett teljesíteniük. A McLaren kivételével mindenki kapva-kapott a lehetőségen, és valamennyi versenyző a közepesen folytatta, miközben az egy körrel később kiálló Oconnak kétszer is meg kellett látogatnia a bokszutcát, miután 5 másodperces időbüntetést kapott a rajtnál történt bemozgásáért.

Az újraindítás után egyértelmű volt a McLaren stratégiája, minél inkább ellépni a mezőny, és így Verstappen előtt. Piastri néhány kör leforgása alatt több mint 6 másodpercre növelte az előnyét a hollandhoz képest, de folyamatosan növelte az előnyét Norrisszal szemben is, miközben hátrébb Alonso felvezetésével hosszú DRS-vonat alakult ki.

Bár Piastri és Norris sem tudott már sokkal jobban ellépni Verstappen előtt, mindketten Alonso előtt tértek vissza a pályára, így a harmadik Antonelli utoléréséig viszonylag tiszta levegőben autózhattak. Igaz, a felkapaszkodás nem tartott sokáig Piastrinak, az ausztrál gyorsan utolérte a Mercedest, és szinte azonnal előzött is, ráadásul még a második kerékcsere-hullám előtt felért a második Sainzra, de a spanyolt már nem tudta maga mögé utasítani.

Verstappen ekkor már több mint 18 másodperccel előzte meg a williamsest, míg Piastri 19, Norris 23 szekudnum hátrányt szedett addigra össze. A versenyzők a 33. körben özönlötték el a bokszot, ami kaotikus pillanatokhoz is vezetett, Oliver Bearman hátsó gumija egy ideig hiányzott is az autójáról. A Haas-pilóta később 10 másodperces stop-and-go büntetést kapott veszélyes kiengedés miatt.

Ocon ezúttal is egy körrel később érkezett, miközben Piastri és Norris elfoglalta az első két helyet. Az ausztrál ekkor közel 5 másodperccel előzte meg a britet, miközben Verstappen lemaradása 8 szekundum körül alakult. Míg Piastri el tudott lépni az élen, Norrisra teljesen felzárkózott Verstappen. Az ausztrál ekkor a bokszba vette az irányt, és a 43. körben 18 másodperces hátrányból kezdte meg a visszazárkózást az élre álló Norris és Verstappen előtt.

A brit egyértelműen feltartotta a hollandot, amivel az ausztrál kezére játszott. Norris három körön keresztül tartotta fel a címvédőt, majd ő is kijött a második cseréjére. Piastri a második, míg a csapattársa Sainz és Antonelli mögött az ötödik helyen folytatta. Piastri körről körre lopta a távolságot Verstappen mögött, de nem tudott elég gyors ütemben közeledni, míg hátrébb Norris Antonellin akadt fenn, és úgy tűnt, egyáltalán nincs esélye előzni. Az utolsó körben aztán jött a dráma, a mercedeses megcsúszott, tempót vesztett, amit kihasználva Norris feljött a negyedik helyre, miközben a hatodik helyen haladó Hadjar defektet kapott.

Piastri felzárkózása eközben szűk 8 másodpercnél akadt meg, Verstappen így magabiztos győzelmet aratott az ausztrál előtt, és nemcsak életben tartotta a bajnoki reményeit, hanem szétválasztotta egymástól a két McLarent, és mindössze 12 pontra megközelítette Norrist! A másodikként befutó Piastri lemaradása eközben 16 pont az utolsó verseny előtt, így nagy izgalmakra van kilátás a jövő hétvégi szezonzárón! A dobogó alsó fokára Sainz állhatott fel a Williamsszel, míg az első ötöst a végén rontó Antonelli tette teljessé. A hatodik Russell lett, majd Alonso, Leclerc, Lawson és Cunoda zárta a pontszerzők sorát.

Folytatás jövő hétvégén a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjjal!

