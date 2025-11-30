Kick-box vb: nyolc magyar arany Abu-Dzabiban

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a szombaton véget ért viadalon a pointfighting szakágban a többszörös világ- és Európa-bajnok, Európa Játékok győztes Bálint Martin a döntőben technikai fölénnyel diadalmaskodva foglalta el ismét a 74 kg trónját. A fiatal Hammer Máté a tavalyi Eb-elsőség után a vb-n is a legjobbnak bizonyult a 63 kilogrammosok között.

A kick-light szabályrendszerben is két magyar diadal született. A világ- és Európa-bajnoki címmel egyaránt rendelkező, 84 kg-os Szmolek Emánuel a fináléban 2-1-re felülkerekedett török ellenfelén, így újabb világversenyről térhet haza aranyéremmel. A nők +70 kilós súlycsoportjában Müncz Kata megszerezte első világbajnoki címét.

A legtöbb érem formagyakorlatban termett a magyaroknak. Udvarhelyi Fanni a kreatív és a zenés kategóriában is a legtöbb pontot kapta a bíróktól, így egymaga két arannyal járult hozzá a válogatott eredményeihez. Közel állt a duplázáshoz Tar Petra is, aki kreatív fegyveres versenyszámban szerzett elsősége mellett a zenés fegyveres kategóriában második lett. Csapatban is született magyar siker, ezt a kreatív formagyakorlatban versenyző együttesek mezőnyében Schersing András és Dorner Réka kettőse érte el.

A vb-n rekordlétszámot jelentően 85 ország több mint 1600 sportolója lépett tatamira, vagy szállt ringbe a sportág hét szabályrendszerében.

KICK-BOX VILÁGBAJNOKSÁG, ABU-DZABI

A felnőtt magyar érmesek

Aranyérmesek

Hammer Máté (pointfighting, 63 kg)

Bálint Martin (pointfighting, 74 kg)

Szmolek Emánuel (kick-light, 84 kg)

Müncz Kata (kick-light, +70 kg)

Udvarhelyi Fanni (formagyakorlat, kreatív; formagyakorlat, zenés)

Tar Petra (formagyakorlat, kreatív fegyveres)

Schersing András, Dorner Réka (formagyakorlat, kreatív fegyveres, csapat)

Ezüstérmesek

Cselovszki Patrik (pointfighting, 57 kg)

Veszelovszki Péter (light-contact, 79 kg)

Enyingi Sára (kick-light, 50 kg)

Tar Petra (formagyakorlat, zenés fegyveres)

Kolozsvári Enikő (K1, 65 kg)

Bronzérmesek

Bálint Martin, Veres Richárd, Viczián Dániel, Zajácz Bence (pointfighting, csapat)

Török Szonja (pointfighting, 50 kg)

Száraz Gergő (light-contact, 63 kg)

Kajtár Bence (light-contact, 74 kg)

Enyingi Sára (light-contact, 50 kg)

Nagy Rita (light-contact, 60 kg)

Száraz Gergő (kick-light, 63 kg)

Schersing András, Tar Petra (formagyakorlat, zenés fegyveres, csapat)

Szaka István (full-contact, 51 kg)

Kéri Valentina (low-kick, 51 kg)