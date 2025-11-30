Nemzeti Sportrádió

Premier League: Chelsea–Arsenal

2025.11.30. 17:24
AFP
A Premier League 13. fordulójában a Chelsea az Arsenalt fogadja – élőben az NSO-n!

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ
Chelsea–Arsenal 1–1 (0–0) – élőben az NSO-n!
London, Stamford Bridge. V: Anthony Taylor
Chelsea: Robert Sánchez – Gusto, W. Fofana, Chalobah, Cucurella - Reece James, Caicedo – Estevao (Garnacho, a szünetben), Enzo Fernández, Pedro Neto – Joao Pedro (Delap, 55.). Menedzser: Enzo Maresca
A kispadon: Jörgensen (k.), Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Andrey Santos, Gittens, Cole Palmer
Arsenal: Raya – J. Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori (Lewis-Skelly, a szünetben) – Eze, Zubimendi, Rice – Saka, Merino, Gabriel Martinelli. Menedzser: Mikel Arteta
A kispadon: Kepa (k.), White, Nörgaard, Nwaneri, Ödegaard, Gabriel Jesus, Gyökeres, Madueke
Gólszerző: Chalobah (48.), ill. Merino (59.)
Kiállítva: Caicedo (38.)
 

 

