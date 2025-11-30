Se apa, se fia nem lehetett boldog a szentlőrinci összecsapáson

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Mohos Milán)

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Poór, Milovanovics (Rac, a szünetben; Bőle, 78.), Kiss-Szemán – Szolgai, Décsy – Herczeg M. (Czérna, a szünetben), Nyári, Mascoe – Tóth-Gábor (Dinnyés, 78.). Vezetőedző: Visinka Ede

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka V. – Bódi, Szekér, Lucas (Grünvald, 75.), Horváth E. (Takács T., 80.), Zámbó – M. Ramos, Pataki B. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Tóth-Gábor (7.), ill. Bódi (52. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Visinka Ede: – Csalódottak vagyunk, hogy nem tudtunk nyerni, de a játék képe alapján igazságos döntetlen született. A második félidőben voltak óriási lehetőségeink, melyek kimaradtak, ezért szomorúak lehetünk. A szünetben rendszert is váltottunk, ami jól működött, nagyot küzdöttek a játékosaim, de ez most így alakult – megyünk tovább, és igyekszünk javítani tavasszal.

Pintér Csaba: – Azt gondolom, itt hagytunk két pontot, s nem is voltam elégedett csapatom teljesítményével. Szokás szerint korán hátrányba kerültünk, de jól reagáltunk rá, tudtuk irányítani és egyenlíteni. Mindenesetre gratulálok a fiúknak az őszi teljesítményükhöz.

ÖSSZEFOGLALÓ

Álomszerűen kezdődött a Szentlőrinc számára a forduló előtt meglepetésre újoncként 8. helyen álló Tiszakécske elleni csata. Az utolsó előtti helyezett Mascoe szólóját követően megszerezte a vezetést, mert ugyan a fiatal támadót leütközte Varga József, de a gazdátlan labdát Tóth-Gábor Kristóf érte el elsőként, s finoman a bal alsóba gurított.

A hazai találatot követően rákapcsolt a Kécske, s egyre nagyobb nyomást helyezett a Lőrincre, azonban a szünetig képtelen volt megtörni. Nem úgy a fordulást követően. Balázs Benjámin fordult le Kiss-Szemánról az 50. percben, s a hátrányba kerülő védő lerántotta a vendégek támadóját a tizenhatoson belül. A büntetőt Bódi Ádám nagyon magabiztosan értékesítette, a bal alsóba lőtt, így egyenlített.

A folytatásban próbálta fenntartani a nyomást a vendégegyüttes, de egy-egy veszélyes kontra végén Mascoe is előnybe juttathatta volna a hazaikat. Hiába akart azonban nagyon mindkét gárda, végül nem rezdült meg többet a háló. Természetesen ezzel az eredménnyel sem a kiesés elől menekülő Szentlőrinc vezetőedzője, Visinka Ede, sem a másik csapatban szereplő fia, Visinka Valentin nem lehet elégedett. 1–1

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az utolsó előtti helyen tanyázó, tehát kiesésre álló, kilenc forduló óta nyeretlen Szentlőrinc az előző három bajnoki meccsén veretlen, újonc Tiszakécskei LC ellen. Ha a vendégek győznek, biztosan a mezőny első felében zárják az őszt. Az összecsapást tovább színesíti, hogy a hazaiak vezetőedzőjének, Visinka Edének a fia, Valentin kezdőként lép pályára a vendégek együttesében.