Se apa, se fia nem lehetett boldog a szentlőrinci összecsapáson

2025.11.30. 14:49
A fehérvári helyállás után egy ponttal gazdagodott a Szentlőrinc (Fotó: vidi.hu, archív)
Szentlőrinc NB II 15. forduló NB II Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 15. fordulójában a Visinka Ede irányította Szentlőrinc a Visinka Valentinnal felálló Tiszakécskei LC-t fogadta. A mérkőzés elején ugyan a hazaiak vezetést szereztek Tóth-Gábor révén, a vendégek nyomása alatt megtörtek, s osztozkodni kényszerültek a pontokon (1–1).

LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–0)
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Mohos Milán)
SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Poór, Milovanovics (Rac, a szünetben; Bőle, 78.), Kiss-Szemán – Szolgai, Décsy – Herczeg M. (Czérna, a szünetben), Nyári, Mascoe – Tóth-Gábor (Dinnyés, 78.). Vezetőedző: Visinka Ede
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka V. – Bódi, Szekér, Lucas (Grünvald, 75.), Horváth E. (Takács T., 80.), Zámbó  – M. Ramos, Pataki B. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Tóth-Gábor (7.), ill. Bódi (52. – 11-esből)
MESTERMÉRLEG
Visinka Ede: – Csalódottak vagyunk, hogy nem tudtunk nyerni, de a játék képe alapján igazságos döntetlen született. A második félidőben voltak óriási lehetőségeink, melyek kimaradtak, ezért szomorúak lehetünk. A szünetben rendszert is váltottunk, ami jól működött, nagyot küzdöttek a játékosaim, de ez most így alakult – megyünk tovább, és igyekszünk javítani tavasszal.
Pintér Csaba: – Azt gondolom, itt hagytunk két pontot, s nem is voltam elégedett csapatom teljesítményével. Szokás szerint korán hátrányba kerültünk, de jól reagáltunk rá, tudtuk irányítani és egyenlíteni. Mindenesetre gratulálok a fiúknak az őszi teljesítményükhöz.

ÖSSZEFOGLALÓ

Álomszerűen kezdődött a Szentlőrinc számára a forduló előtt meglepetésre újoncként 8. helyen álló Tiszakécske elleni csata. Az utolsó előtti helyezett Mascoe szólóját követően megszerezte a vezetést, mert ugyan a fiatal támadót leütközte Varga József, de a gazdátlan labdát Tóth-Gábor Kristóf érte el elsőként, s finoman a bal alsóba gurított.

A hazai találatot követően rákapcsolt a Kécske, s egyre nagyobb nyomást helyezett a Lőrincre, azonban a szünetig képtelen volt megtörni. Nem úgy a fordulást követően. Balázs Benjámin fordult le Kiss-Szemánról az 50. percben, s a hátrányba kerülő védő lerántotta a vendégek támadóját a tizenhatoson belül. A büntetőt Bódi Ádám nagyon magabiztosan értékesítette, a bal alsóba lőtt, így egyenlített.

A folytatásban próbálta fenntartani a nyomást a vendégegyüttes, de egy-egy veszélyes kontra végén Mascoe is előnybe juttathatta volna a hazaikat. Hiába akart azonban nagyon mindkét gárda, végül nem rezdült meg többet a háló. Természetesen ezzel az eredménnyel sem a kiesés elől menekülő Szentlőrinc vezetőedzője, Visinka Ede, sem a másik csapatban szereplő fia, Visinka Valentin nem lehet elégedett. 1–1

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az utolsó előtti helyen tanyázó, tehát kiesésre álló, kilenc forduló óta nyeretlen Szentlőrinc az előző három bajnoki meccsén veretlen, újonc Tiszakécskei LC ellen. Ha a vendégek győznek, biztosan a mezőny első felében zárják az őszt. Az összecsapást tovább színesíti, hogy a hazaiak vezetőedzőjének, Visinka Edének a fia, Valentin kezdőként lép pályára a vendégek együttesében.

 

