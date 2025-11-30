Emberelőnyben sem szerzett pontot a Topolya

SZERB SZUPERLIGA

17. FORDULÓ

Topolya–Radnik Szurdulica 0–2 (0–1)

Topolya, TSC Aréna. Vezette: Zsivkovics

TSC: Szimics – Sztefan Jovanovics (Mboungou, 71.), Krsztics, Roux, Urosevics – Jovicsics (Mezei, 63.), Tomovics (Mladenovics, a szünetben) – Szasa Jovanovics, Todoroszki (Conrad, 64.), Radin (Singh, 81.) – Petrovics. Vezetőedző: Nemanaa Miljanovics

Radnik: Randjelovics – Gasics, Sztojanovics, Tremoulet, Abubakar – Popovics, Pejovics (Sztevanovics, 80.) – Owusu (Markocevic, 80.), Hajdarevic (Filipovics, 90+2.), D. Jovanovics (Duronjics, 86.) – Chinedu. Vezetőedző: Marko Jaksics

Gólszerző: D. Jovanovics (24.), Owusu (61.)

Kiállítva: Chinedu (43.)

Az első gólszerzési lehetőségre negyed órát kellett várni, ugyanis ekkor Sztefan Jovanovics jobb oldalról pontosan Bogdan Petrovics fejére rajzolta a labdát, a csatár azonban pont a kapu közepébe, a kapus kezébe fejelt. Kilenc perccel később a Radnik kihasználta a Topolya védőjátékosainak helyezkedési hibáját, és a bal oldalról érkező beadást Haris Hajdrevic gyönyörűen készítette le Djordje Jovanovics elé, akinek a lövésébe Nikola Szimics beleért, de a labda végül átcsorgott a gólvonalon, hiába igyekezett a kapus és egy védő is az utolsó pillanatban menteni.

A 36. percben a hazaiak kapusa volt a főszereplő, ugyanis Szimics nagyon gyengén passzolt a középen visszafutó Sztefan Tomovics elé, s ezt Milos Popovics kihasználta, lecsapott a labdára, de a TSC kapusa a pár másodperccel ezelőtti hibáját azonnal javította, amikor belevetődött a lövésbe, biztos góltól mentve így meg a Topolyát.

A félidő hajrájában Stephen Chinedu nyújtott lábbal odataposott Milan Radinnak, amiért a játékvezető először sárga lapot adott, de a videóbíró javaslatára újranézte az esetet, és a sárga lap helyett a pirosat mutatta fel a csatárnak, aki számára így a 43. percben véget ért a találkozó, a Radnik pedig az egész második félidőt tíz emberrel játszotta végig.

A szünetben Nemanja Miljanovics, a Topolya edzője úgy döntött, hogy a második játékrészben Tomovics már nem lép pályára, helyére Sztefan Mladenovics érkezett. Hiába vette át teljesen a játék irányítását a TSC, gólt nem a hazaiak, hanem a vendégek szereztek: a 61. percben Owusu Douglas a saját térfeléről indulva kapott egy remek indítást, s az előtte levő Baptiste Roux folyamatosan hátrált, ezt pedig a ghánai úgy használta ki, hogy szemben a kapuval, tizenhat méterről ballal a jobb sarokba tekert, Szimics hiány nyújtózkodott, esélye sem volt a hárításra.

Miután a vendégek megduplázták előnyüket, mindkét edző igyekezett cserékkel átszervezni a csapatát, s ez a vendégeknek sikerült jobban, akik megőrizték előnyüket, és három ponttal távoztak Topolyáról. Mezei Szabolcs a 63. percben állt be, volt néhány remek passza, Sarpreet Singhet gólhelyzetbe is hozta, de az új-zélandi a hajrában kihagyta a szépítési lehetőséget.

A TSC tizenhét meccsen ugyanennyi pontot gyűjtött, s a 13. helyen várja a Szpartak elleni bácskai rangadót, amelyet december 8-án 19 órai kezdettel rendeznek meg Szabadkán. 0–2