Kétszer villant a piros lap Karcagon, már nem hibátlan hazai pályán az újonc

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

KARCAGI SC–HR RENT-KOZÁRMISLENY 1–1 (0–1)

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Dobos Dominik)

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Sághy, Hidi P. (Girsik Á., a szünetben) – Szűcs K., László D. (Kaye, a szünetben), Pap Zs., Fábián B. (Kohut, 65.), Sain (Tarcsi, 65.) – Székely D. Vezetőedző: Varga Attila

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi (Nahirnij, 80.) – Kozics, Szalka (Dóra D., 69.; Jelena, 86.), Kocsis D., Bakó, Máté Cs. – Babinszky. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Kohut (70.), ill. Bakó (37.)

Kiállítva: Kaye (83.), ill. Bakó (80.)

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Nagyon nehéz meccset játszottunk, ahol a saját hibáink miatt végig magas intenzitással kellett futballoznunk, miután az ellenfél lényegében az első helyzetéből megszerezte a vezetést. A cseréink jól szálltak be, új energiákat hoztak, így már több lehetőségünk volt, majd ki is egyenlítettünk. A Kozármisleny nagyon jó csapat, s habár nem kaptunk ki, kissé keserű a szám íze. Ennek ellenére maximalistaként is azt kell mondjam, hogy megérdemelt a pontosztozkodás.

Pinezits Máté: – Az első félidőben jól ki tudtuk passzolni az ellenfelet, ám az utolsó labdáink a legtöbbször elhaltak. Tudtuk, hogy igencsak masszív csapat otthonába érkezünk, s habár megszereztük a vezetést, de maradt bennem már az első játékrészben is hiányérzet. A vendéglátónak volt egy jó tizenöt perce, amikor teljesen betoltak minket a saját kapunk elé, majd gólt is tudtak szerezni. Kettős érzések kavarognak bennem, hiszen itt hagytunk két pontot, de a Karcag hazai teljesítményét ismerve mégis nagy dolog, hogy ponttal távoztunk a Nagykunságból.

Gólokból és piros lapokból is egy-egy jutott mindkét csapatnak (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az NB II 15., utolsó őszi fordulójában a Karcag a Kozármislenyt fogadta. Az újonc stabil játékot mutatva menetelt eddig, minek köszönhetően az előkelő hatodik helyről várta a 2025-ös naptári év zárását, mindössze három ponttal lemaradva a harmadik pozíciót elfoglaló Csákvártól, míg a Misleny a kilencedik pozícióból vágott neki a mérkőzésnek. Az első helyzet a házigazda előtt adódott, az első percben Kovalovszki jobb oldali beadása lecsúszott, így Lékainak bravúrral kellett hárítania. A játékrész folytatásában többnyire a mezőnyben zajlott a játék, sok volt a szabálytalanság, a kapuk nem forogtak veszélyben. Aztán a 37. percben egy hazai hiba után Szalka szerzett labdát, majd tálalt Bakó Sámuel elé, aki mintegy 11 méterről a kapu bal oldalába lőtt. A vendéglátó próbált rögtön válaszolni, ám László lövése elakadt Lékaiban.

A szünetben kettőt változtatott Varga Attila, Girsik beállása pedig alapjaiban változtatta meg a Karcag játékát, a második játékrész első negyedórájában helyzet helyzetet követett, ennek ellenére majdnem a baranyai csapat duplázta meg az előnyét, Babinszky lépett ki jó ütemben, ám Engedi védett. A 70. percben aztán góllá érett a nagykunságiak nyomása, Kaye száguldott el a jobb oldalon, középre tett labdáját pedig Kohut Máté bombázta tíz méterről a kapuba, ezzel kiegyenlítve az állást. A találkozó hátralevő részében mindkét fél számára eldőlhetett volna az összecsapás, viszont ehelyett a piros lapok villantak, Bakó Sámuel kezezésért kapta meg a második sárgáját, míg Shedrach Kaye a kapusra csúszott rá csúnyán, így mindkettőjük számára idő előtt ért véget a mérkőzés. Két perccel a vége előtt még a karcagiak csapatkapitánya, Székely trafálta telibe a felső lécet, ám az eredmény már nem változott, így egy pontot elvitt a Liget útról a Kozármisleny, azaz már nem hibátlan otthon a nagykunsági együttes. 1–1

A világoskék mezes Karcag közel állt a fordításhoz (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)

PERCRŐL PERCRE