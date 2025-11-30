Nemzeti Sportrádió

NB II: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád GA

2025.11.30. 16:11
Csákvár-Szeged (Fotó Török Attila)
Csákvár NB II 15. forduló NB II Szeged élő közvetítés labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia
A labdarúgó NB II 15. fordulójában a játéknap előtt 3. helyezett Aqvital FC Csákvár a 7. helyen álló Szeged-Csanád Grosics Akadémiát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0)
CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics, Magyar Zs. (Karacs, 84.) – Ominger B. (Szabó B., 62.), Bányai (Baracskai, 93.), Fejős (Szalai P., 62.). Vezetőedző: Tóth Balázs
SZEGED: Veszelinov – Sándor, Szilágyi Z., Pejovics, Kurdics – Miskolczi, Márkvárt, Vágó L. (Suljic, 62.), Holman – Borvető, Novák Cs.
Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Magyar Zs. (tizenegyesből, 1-0) a 39., Novák Cs. (1-1) a 81. percben

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a négy meccse veretlen, hazai pályán nulla vereséggel rendelkező Csákvár az előző négy idegenbeli bajnokiján gólképtelen Szeged ellen.

 

 

 

 

Ezek is érdekelhetik