NB II: Aqvital FC Csákvár–Szeged-Csanád GA

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0)

CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezeti: Nagy Róbert (Punyi Gyula, Balla Levente)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Radics, Magyar Zs. (Karacs, 84.) – Ominger B. (Szabó B., 62.), Bányai (Baracskai, 93.), Fejős (Szalai P., 62.). Vezetőedző: Tóth Balázs

SZEGED: Veszelinov – Sándor, Szilágyi Z., Pejovics, Kurdics – Miskolczi, Márkvárt, Vágó L. (Suljic, 62.), Holman – Borvető, Novák Cs.

Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Magyar Zs. (tizenegyesből, 1-0) a 39., Novák Cs. (1-1) a 81. percben

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a négy meccse veretlen, hazai pályán nulla vereséggel rendelkező Csákvár az előző négy idegenbeli bajnokiján gólképtelen Szeged ellen.