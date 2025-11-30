NB II: Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

KARCAGI SC–HR RENT-KOZÁRMISLENY 0–1 (0–1) – ÉLŐ

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezeti: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Dobos Dominik)

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Sághy, Hidi P. (Girsik Á., a szünetben) – Szűcs K., László D. (Kaye, a szünetben), Pap Zs., Fábián B., Sain – Székely D. Vezetőedző: Varga Attila

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Szalka, Kocsis D., Bakó, Máté Cs. – Babinszky. Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Bakó (37.)

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE