NB II: Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny

2025.11.30. 12:50
A Kozármisleny megtörheti az újonc Karcag nagy sorozatát (Fotó: Réti Attila/KTE)
NB II 15. forduló NB II Karcag Misleny élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 15. fordulójában a 6. helyen álló Karcagi SC a 9. HR-Rent Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
KARCAGI SC–HR RENT-KOZÁRMISLENY 0–1 (0–1) – ÉLŐ
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezeti: Takács Ákos (Szilágyi Norbert, Dobos Dominik)
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Sághy, Hidi P. (Girsik Á., a szünetben) – Szűcs K., László D. (Kaye, a szünetben), Pap Zs., Fábián B., Sain – Székely D. Vezetőedző: Varga Attila
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics, Szalka, Kocsis D., Bakó, Máté Cs. – Babinszky. Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Bakó (37.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

 

