NB II: Budafoki MTE–Videoton FC Fehérvár

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–1 (0–1)

Budapest, BMTE Sporttelep, 700 néző. Vezeti: Bana Gergely (Aradi József, Tóth Csaba János)

BUDAFOK: Hársfalvi – Fekete M., Horgosi, Lapu, Kun B. (Selyem, 33.) – Posztobányi, Stumpf – Hajdú R., Varga B., Rehó (Vasvári, a szünetben) – Kovács D. Vezetőedző: Nikházi Márk

VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Spandler, Kojnok – Simut, Kovács B., Kovács K. – Ominger G. (Kocsis G., a szünetben), Betók – Tóth L. M., Varga R. Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Varga R. (35.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE