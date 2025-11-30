Nemzeti Sportrádió

NB II: Budafoki MTE–Videoton FC Fehérvár

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2025.11.30. 12:50
Budafok archív (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)
NB II 15. forduló NB II Fehérvár Vidi Videoton FC Fehérvár BMTE élő közvetítés labdarúgó NB II Videoton Budafok
A labdarúgó NB II 15. fordulójában a 14. Budafoki MTE az egy ponttal és két hellyel előtte álló Videoton FC Fehérvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
BUDAFOKI MTE–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 0–1 (0–1)
Budapest, BMTE Sporttelep, 700 néző. Vezeti: Bana Gergely (Aradi József, Tóth Csaba János)
BUDAFOK: Hársfalvi – Fekete M., Horgosi, Lapu, Kun B. (Selyem, 33.) – Posztobányi, Stumpf – Hajdú R., Varga B., Rehó (Vasvári, a szünetben) – Kovács D. Vezetőedző: Nikházi Márk
VIDEOTON: Nagy G. – Virágh, Spandler, Kojnok – Simut, Kovács B., Kovács K.  – Ominger G. (Kocsis G., a szünetben), Betók – Tóth L. M., Varga R. Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Varga R. (35.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

