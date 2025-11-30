NB II: Kecskeméti TE–Soroksár SC

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–SOROKSÁR SC 2–1

Kecskemét, Széktói Stadion. 1016 néző. Vezeti: Káprály Mihály (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni (Merényi, a szünetben) – Bolgár, Haris, Kovács B. (Eördögh, 61.), Szojma – Czékus (Bolyki, 61.), Banó-Szabó (Derekas, 61.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Soroksár: Radnóti – Könczey, Lakatos Cs., Króner, Horváth K. – Vass Á. (Nagy O. 73.), Németh E. (Gágyor, 84.) – Gálfi, Köböl (Tóth G. 84.), Korozmán (Lukács D., 14., Bagi, 84.) – Lovrencsics. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gól: Pálinkás (80., 82.) ill. Könczey (89.)

Kiállítva: Könczey (93.)



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a két forduló óta veretlen Kecskeméti TE a legutóbbi három bajnokiját elvesztő és a kieső zónától mindössze egy pontra álló Soroksár SC ellen.