NB II: Kecskeméti TE–Soroksár SC

2025.11.30. 16:45
Kecskemét-Soroksár (Foto: Reti Attila/Kecskeméti TE)
NB II 15. forduló NB II élő közvetítés labdarúgó NB II Kecskemét Soroksár KTE
A labdarúgó NB II 15. fordulójában a játéknap előtt 4. helyen álló Kecskeméti TE a 13. Soroksár SC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–SOROKSÁR SC 2–1
Kecskemét, Széktói Stadion. 1016 néző. Vezeti: Káprály Mihály (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf) 
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni (Merényi, a szünetben) – Bolgár, Haris, Kovács B. (Eördögh, 61.), Szojma – Czékus (Bolyki, 61.), Banó-Szabó (Derekas, 61.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
Soroksár: Radnóti – Könczey, Lakatos Cs., Króner, Horváth K. – Vass Á. (Nagy O. 73.), Németh E. (Gágyor, 84.) – Gálfi, Köböl (Tóth G. 84.), Korozmán (Lukács D., 14., Bagi, 84.) – Lovrencsics. Vezetőedző: Lipcsei Péter 
Gól: Pálinkás (80., 82.) ill. Könczey (89.)
Kiállítva: Könczey (93.)
 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a két forduló óta veretlen Kecskeméti TE a legutóbbi három bajnokiját elvesztő és a kieső zónától mindössze egy pontra álló Soroksár SC ellen. 

Kecskemét-Soroksár (Foto: Reti Attila/Kecskeméti TE)
Fotó: Reti Attila

 

Kecskemét-Soroksár (Foto: Reti Attila/Kecskeméti TE)
Fotó: Reti Attila

 

