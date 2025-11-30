„Láttam, hogy nem bírják el” – Bordás Réka egyből tudta, hogy segítenie kell a sérült iráni játékosnak
A szombati, Magyarország–Irán (47–13) női kézilabda világbajnoki csoportmérkőzés egyik emlékezetes jelenete volt, ahogy az elején a mieink beállója, Bordás Réka segített levinni a pályáról az ellenfél sérült játékosát. A vasárnapi szünnapon ennek felidézésére kértük a ferencvárosi kézilabdázót.
Kézilabda
2 órája
Unokatestvérként bármikor számíthatnak egymásra – a válogatottban került újra egy csapatba Klujber Katrin és Grosch Vivien
A rokoni szálról és Klujber új szerepéről is kérdeztük a két játékost a vasárnapi világbajnoki szünnapon.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
A B-CSOPORT PROGRAMJA ('S-HERTOGENBOSCH)
November 27., csütörtök
Svájc–Irán 34–9
MAGYARORSZÁG–Szenegál 26–17
November 29., szombat
Svájc–Szenegál 25–24
Irán–MAGYARORSZÁG 13–47
December 1., hétfő
18.00: Szenegál–Irán
20.30: MAGYARORSZÁG–Svájc
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. MAGYARORSZÁG
|2
2
–
–
|73–30
|+43
|4
|2. Svájc
|2
2
–
–
|59–33
|+26
|4
|3. Szenegál
|2
–
–
2
|41–51
|–10
|0
|4. Irán
|2
–
–
2
|22–81
|–59
|0
