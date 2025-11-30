Nemzeti Sportrádió

„Láttam, hogy nem bírják el” – Bordás Réka egyből tudta, hogy segítenie kell a sérült iráni játékosnak

• 's-Hertogenbosch
2025.11.30. 18:21
Bordás Réka segített levinni a megsérült iráni játékost (Fotó: Árvai Károly)
A szombati, Magyarország–Irán (47–13) női kézilabda világbajnoki csoportmérkőzés egyik emlékezetes jelenete volt, ahogy az elején a mieink beállója, Bordás Réka segített levinni a pályáról az ellenfél sérült játékosát. A vasárnapi szünnapon ennek felidézésére kértük a ferencvárosi kézilabdázót.

 

 

Kézilabda
2 órája

Unokatestvérként bármikor számíthatnak egymásra – a válogatottban került újra egy csapatba Klujber Katrin és Grosch Vivien

A rokoni szálról és Klujber új szerepéről is kérdeztük a két játékost a vasárnapi világbajnoki szünnapon.

 

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG
A B-CSOPORT PROGRAMJA ('S-HERTOGENBOSCH)
November 27., csütörtök
Svájc–Irán 34–9
MAGYARORSZÁG–Szenegál 26–17
November 29., szombat
Svájc–Szenegál 25–24
Irán–MAGYARORSZÁG 13–47
December 1., hétfő
18.00: Szenegál–Irán
20.30: MAGYARORSZÁG–Svájc

    
A B-CSOPORT ÁLLÁSA
1. MAGYARORSZÁG2

2

73–30+434
2. Svájc2

2

59–33+264
3. Szenegál2

2

41–51–100
4. Irán2

2

22–81–590

 

Ezek is érdekelhetik