„Láttam, hogy nem bírják el” – Bordás Réka egyből tudta, hogy segítenie kell a sérült iráni játékosnak

A szombati, Magyarország–Irán (47–13) női kézilabda világbajnoki csoportmérkőzés egyik emlékezetes jelenete volt, ahogy az elején a mieink beállója, Bordás Réka segített levinni a pályáról az ellenfél sérült játékosát. A vasárnapi szünnapon ennek felidézésére kértük a ferencvárosi kézilabdázót.