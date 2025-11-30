NB II: Szentlőrinc–Tiszakécskei LC

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–0) – ÉLŐ

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep. Vezeti: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Mohos Milán).

SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Poór, Milovanovics (Czérna, a szünetben), Kiss-Szemán – Szolgai, Décsy – Herczeg, Nyári, Mascoe – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Visinka Ede

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka V. – Bódi, Szekér, Lucas, Horváth E., Zámbó – Ramos, Pataki. Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Tóth-Gábor (7.), ill. Bódi (52.)

Gólszerző: Tóth-Gábor (7.), ill. Bódi (52.)





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az utolsó előtti helyen tanyázó, tehát kiesésre álló, kilenc forduló óta nyeretlen Szentlőrinc az előző három bajnoki meccsén veretlen, újonc Tiszakécskei LC ellen. Ha a vendégek győznek, biztosan a mezőny első felében zárják az őszt. Az összecsapást tovább színesíti, hogy a hazaiak vezetőedzőjének, Visinka Edének a fia, Valentin kezdőként lép pályára a vendégek együttesében.