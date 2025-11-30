Nemzeti Sportrádió

NB II: Szentlőrinc–Tiszakécskei LC

2025.11.30.
A fehérvári helyállás után újabb pontokkal gazdagodna a Szentlőrinc (Fotó: vidi.hu)
A labdarúgó NB II 15. fordulójában az utolsó előtti helyen álló Szentlőrinc az újonc létére a fordulót a 8. helyről kezdő Tiszakécskei LC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–0) – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep. Vezeti: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Mohos Milán).
SZENTLŐRINC: Kostyák – Szivacski, Poór, Milovanovics (Czérna, a szünetben), Kiss-Szemán – Szolgai, Décsy – Herczeg, Nyári, Mascoe – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Visinka Ede
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka V. – Bódi, Szekér, Lucas, Horváth E., Zámbó  –  Ramos, Pataki. Vezetőedző: Pintér Csaba
Gólszerző: Tóth-Gábor (7.), ill. Bódi (52.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az utolsó előtti helyen tanyázó, tehát kiesésre álló, kilenc forduló óta nyeretlen Szentlőrinc az előző három bajnoki meccsén veretlen, újonc Tiszakécskei LC ellen. Ha a vendégek győznek, biztosan a mezőny első felében zárják az őszt. Az összecsapást tovább színesíti, hogy a hazaiak vezetőedzőjének, Visinka Edének a fia, Valentin kezdőként lép pályára a vendégek együttesében.

 

