Velikovszki Zsolt: A legnagyobb cél az NFL!

Hazai viszonylatban messze nem tartozik a legnépszerűbb sportágak közé az amerikaifutball, főleg, ha azok számát nézzük, akik űzik ezt a játékot. Azon magyar fiatalokból pedig még jóval kevesebbet találunk, akik az Egyesült Államokban tanulják a sportágat.

A 16 éves Velikovszki Zsolt ilyen: a dabasi fiatal négy évvel ezelőtt ismerkedett meg az amerikaifutballal közelebbről, elmondása szerint előtte csak annyit tudott róla, hogy létezik és a játékosok tojáslabdát dobálnak… Az első „találkozás” után viszont igencsak felgyorsultak az események.

„Dabasról származom, emlékszem, a városban – talán majális alkalmából – nagy banzáj volt, megtelt a főtér árusokkal, különböző programokat szerveztek, sportágbemutatókat is rendeztek. Az egyik kisebb, füves részen labdákat dobtak, ütközést gyakoroltak, nekem pedig nem is kellett több, hogy kipróbáljam. Rögtön megtetszett, ráadásul megdicsértek, hogy ügyesen mozgok.

Ez vasárnap történt, hétfőn pedig már ott voltam az első edzésemen.

Hogy mi fogott meg benne? A hangulat és a társaság. Az amerikaifocinak hálaszoros kapcsolatokat, barátságokat alakítottam ki – mondja Velikovszki, aki fiatal korából adódóan nem volt könnyű helyzetben, hiszen a sportágban utánpótlásszinten nehezebb megfelelő versenyzési lehetőséget találni. – A Dabas Sparksban kezdtem el játszani, de az egyesületnek nincs utánpótláscsapata, így kölcsönben a budapesti Cowbellsben szerepeltem. Három évig az U15-ösök között játszottam, sok ingázással, heti kettőt Dabason, kettőt pedig Budapesten edzettem néhány kortársammal együtt. Szezononként három-négy meccsünk volt a Cowbells színeiben, flag futballban (ami a sportág gyerekeknek szánt, „biztonságosabb” verziója – a szerk.) pedig a Dabassal is ki tudtunk állni. A felnőttek közé egyébként tizenhat évesen lehet fellépni, ez nekem ez az amerikai út előtt sajnos még éppen nem adatott meg.”

Velikovszki Zsolt jelenleg a Floridában működő IMG Academyn sportol és tanul. A bradentoni utánpótlás-nevelő műhely az ország – tehát a világ – legjobb amerikaifocis iskolái közé tartozik.

Velikovszki Zsolt Forrás: IMG Academy

De vajon hogyan érkezett el a fiatal életében a nem mindennapi lehetőség?

Mindig az lebegett a szemem előtt, hogy minél magasabb szintre jussak a sportágban, a legnagyobb célom természetesen a mai napig az NFL-be jutás.

Ennek megfelelően Amerika is ott motoszkált a fejemben, aztán amikor egy tavaly nyári válogató jól sikerült, az egész elérhető közelségbe került. Az esemény után megkerestek a StudyNSport toborzó cégtől, és megkezdődött az együttműködés. Az elmúlt hónapokban rengeteget segítettek nekem, készítettek egy összefoglaló videót a játékomról, amit nagyjából száz sulinak elküldtek, és az érdeklődők között ott volt az IMG Academy is, amelyet már korábban is ismertem. Rengeteg jót hallottam róla, egyértelmű volt, hogy ezt az utat választom. Ezután intéztük a kiutazáshoz szükséges dokumentumokat, vízumot, majd augusztus közepén eljött a kiköltözés pillanata.”

Az ifjú amerikaifutballista gimnazistaként került ki, ma már teljesen önállóan, sikerrel veszi a napi akadályokat.

„Amennyire lehet, felkészültem a váltásra mentálisan is. Hihetetlen izgatottság fogott el az utolsó hetekben, leírhatatlan öröm volt bennem, hogy megadatik a lehetőség. Az angol nyelvvel nincs problémám, az viszont furcsa volt, hogy középiskolai szinten az Egyesült Államokban a sportot és a tanulást egyformán fontosnak tartják. Míg Magyarországon a fizikalitás dominál, addig itt a legnagyobb hangsúly a technikai tudáson és a taktikán van, az edzések pedig sokkal intenzívebbek. Safety pozícióban érkeztem az akadémiára, de az utóbbi időben elsősorban long snapperként játszom; ez a poszt a speciális egység tagja.”

Velikovszki elmondja, hogy rengetegen járnak az IMG-re, ezért a diákok fele délelőtt tanul és délután sportol, míg a másik társaságnak éppen fordított a programja.

„Jelenleg szünet van a sportban, ráadásul ez a hálaadás időszaka, így van időm pihenni, de közben tanulnom kell, ugyanis közelednek a vizsgák, és a tanév végén a magyar sulimban is meg kell felelnem. Nincs kőbe vésve, hogy Amerikában fejezem be a tanulmányaimat, a mostani tanévre tesztként tekintek, de egyelőre nagyon jól érzem magamat, szívesen maradnék itt hosszabb ideig. Ami pedig az NFL-t az amerikai profibajnokságot illeti: bő hat év még, mire oda jutok, hogy a topliga egyáltalán szóba jöhet. Az még rengeteg idő, de mindent megteszek, hogy sikerüljön!”

MÉLY VÍZBEN AZ USA-BAN



„Az Egyesült Államokban évente több mint egymillió középiskolás és közel százezer egyetemi játékos amerikaifocizik, így a magyar tehetségek óriási merítési és fejlődési közegbe csöppenhetnek. A valóság az, hogy fiatalon érdemes belevágni: az első egy–két év még inkább befektetés a tempó, a taktika és a fizikalitás megszokásába, de utána látványos fejlődési ugrás következhet – mondta Molnár Balázs, a StudyNSport ügyvezető igazgatója. – Az erős egyetemi programok évente több mint három milliárd dollárnyi sportösztöndíjat osztanak ki, a NIL-rendszer pedig akár több tízezer dolláros támogatást is jelenthet egy ügyes játékosnak. A StudyNSport pedig abban segít, hogy ezek közül megtaláljuk a legjobb és legreálisabb utat minden magyar fiatal számára.”

(Kiemelt képünkön: Velikovszki Zsolt a labdával Forrás: IMG Academy)