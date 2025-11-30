NB II: FC Ajka–Vasas FC

LABDARÚGÓ NB II

15. FORDULÓ

FC AJKA–VASAS FC 1–0 (1–0) – ÉLŐ

Ajka, Városi Sportcentrum, 1200 néző. Vezeti: Molnár Attila (Király Zsolt, Kulman Tamás)

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Bacsa B., Tar, Kenderes, Garai – Tóth G. – Cipf (Mohos, 72.), Sejben, Doncsecz – Csóka D. (Csizmadia Z., a szünetben). Vezetőedző: Csábi József

VASAS: Uram – Girsik A., Pávkovics, Hej, Doktorics – Ottucsák (Barkóczi B., a szünetben), Hidi M. S. (Sztojka, 64.), Urblík J. – Tóth M., Pethő B., Radó (Horváth R., 64.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Doncsecz (11.)

