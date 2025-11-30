Nemzeti Sportrádió

NB II: FC Ajka–Vasas FC

VÖRÖS SÁNDORVÖRÖS SÁNDOR
2025.11.30. 14:51
Ajka-Vasas (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
NB II 15. forduló NB II Vasas Ajka Vasas FC élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 15. fordulójában a játéknap előtt 10. helyett FC Ajka a 2. helyen álló Vasas FC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
15. FORDULÓ
FC AJKA–VASAS FC 1–0 (1–0) – ÉLŐ
Ajka, Városi Sportcentrum, 1200 néző. Vezeti: Molnár Attila (Király Zsolt, Kulman Tamás)
AJKA: Horváth D. – Kovács N., Bacsa B., Tar, Kenderes, Garai – Tóth G. – Cipf (Mohos, 72.), Sejben, Doncsecz – Csóka D. (Csizmadia Z., a szünetben). Vezetőedző: Csábi József
VASAS: Uram – Girsik A., Pávkovics, Hej, Doktorics – Ottucsák (Barkóczi B., a szünetben), Hidi M. S. (Sztojka, 64.), Urblík J. – Tóth M., Pethő B., Radó (Horváth R., 64.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Doncsecz (11.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Ajka-Vasas (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Fotó: Somogyi Daniel
Fotó: Somogyi Daniel
Ajka-Vasas (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Fotó: Somogyi Daniel

 

Ajka-Vasas (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)
Fotó: Somogyi Daniel

 

