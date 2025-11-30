Nemzeti Sportrádió

Rövid pályás gyorskorcsolya: olimpiai induló a férfiváltó!

2025.11.30. 17:44
Fotó: Getty Images
Amit szombaton csak halkan mondtunk ki, vasárnap már világgá kiabálhattuk: ott lesz a milánói olimpián a férfiváltó.

A Jászapáti Péter, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összetételű négyes a hollandokkal, az olaszokkal és a Liu testvérekkel felálló kínaiakkal állhatott oda a rajtvonalra az A-döntőben, a feladat pedig egyértelmű volt: állva kell maradni, és semmiképpen sem szabad belemenni semmilyen csetepatéba – egy sárga lapos büntetés a dordrechti csodát semmissé tette volna.

Mert amit ez a csapat Dordrechtben művelt, az csoda volt a javából, a srácok vasárnap kora este odafigyeltek mindenre, higgadtan korcsolyázva értek célba a negyedik helyen. A győzelmet Hollandia szerezte meg (a hazai nyerték mindhárom váltószámot) Kína és Olaszország előtt, de számunkra ezúttal nem volt cél az éremszerzés.

Így zárult tehát a nap Dordrechtben vasárnap, de jól is kezdődött, hiszen a fiatal Végi Diána Laura remekül teljesített 500 méteren a vigaszágon, feljutott a „főtáblára”, igaz, az ötös pozícióból indulva nem tudta megváltani a világot, ám esetében nem ez a lényeg, sokkal inkább az, hogy pályafutása során először léphetett jégre egy world tour viadal délutáni, döntős programjában.

Moon Wonjun ezt már többször abszolválta: vasárnap ezer méteren rajtolhatott a negyeddöntőben, ott ötödikként ért célba.

 

