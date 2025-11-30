NB I: Puskás Akadémia–Ferencváros

LABDARÚGÓ NB I

A 15. FORDULÓ PROGRAMJA

19.30: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC 1–2 (Tv: M4 Sport)

Felcsút, Pancho Aréna. Vezeti: Rúsz Márton.

Gólszerző: Dárdai (67.), ill. Kanikovszki (54.), Gruber (60. – 11-esből)

A találkozó élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az előző bajnokság ezüst- és aranyérmesének a vasárnapi lesz a 33. élvonalbeli találkozója, az örökmérleg 8 felcsúti diadal, 13 döntetlen, 11 ferencvárosi siker.

♦ A két csapat előző 8 egymás elleni bajnokijából – 3 döntetlen és 4 vereség mellett – csupán egyet tudott megnyerni a Ferencváros: tavaly szeptemberben hazai pályán a csereként beálló – a nyáron távozott – brazil Matheus Saldanha triplájával 3–0-ra.

♦ A hazai mezőnyből a Puskás Akadémia az egyetlen, amely ellen a zöld-fehérek a legutóbbi három bajnokijukból egyet sem tudtak megnyerni: februárban a Pancho Arénában Nagy Zsolt fejes góljával 1–0-ra maradtak alul, májusban a fővárosban 1–1-re végeztek, majd augusztusban ugyancsak a Groupama Arénában Lukács Dániel duplájával ismét a felcsútiak győztek, ezúttal 2–1-re.

♦ A Ferencváros januárban érkezett ír vezetőedzője, Robbie Keane a hazai NB I-es mezőnyből már csak a Puskás Akadémia ellen nyeretlen, hiszen Hornyák Zsolt csapatával szemben 1 döntetlen és 2 vereség a mérlege (ugyan a Kisvárda ellen sem nyert még, de még nem irányította a csapatát a várdaiak ellen, hiszen az őszi Kisvárda–FTC meccset elhalasztották, és majd decemberben pótolják).

♦ A felcsúti csapat pályaválasztása mellett 14-szer találkoztak, és a leggyakoribb kimenetel az iksz volt, amely összesen 7-szer fordult elő, ebből 5-ször 1–1 volt az eredmény. Ötször győztek a hazaiak és mindössze kétszer a ferencvárosiak: 2015 áprilisában 2–1-re, majd 2022 októberében 4–2-re.

♦ A Puskás Akadémia az előző 6 bajnokiján egyszer sem kapott ki, – felváltva ikszelt, illetve győzött – vezeti a hat- és az ötfordulós formatabellát, és a felcsútiaké jelenleg a leghosszabb veretlenségi sorozat (3 győzelem, 3 iksz) is az NB I-ben. Hornyák Zsolt csapata legutóbb szeptember 27-én Pakson maradt alul (2–3).

♦ Miközben az FTC a Fenerbahce elleni isztambuli 1–1-gyel az Európa-liga főtábláján még veretlen (3 győzelem, 2 döntetlen), addig az NB I-ben már 3-szor is kikapott, az előző fordulóban otthon a kiesésre álló Nyíregyházától (1–3). Az ötmeccses formatáblázaton 7 ponttal csak ötödik, viszont egálban a legtöbb gólt szerezte a mezőnyben, 10-et.

♦ A felcsúti csapat hazai mérlege 3–2–2, az előző héten a Kisvárda ellen Lukács Dániel góljaival összejött 2–0-s sikerrel négymeccses otthoni nyeretlenségi sorozatát szakította meg (2 iksz, 2 vereség).

♦ Az FTC a mezőnyből egyedüliként idegenben még veretlen, 2 fővárosi ellenfele, az MTK és az Újpest otthonában 1–1-es döntetlent játszott, a 4 vidéki fellépéséről viszont mindig legalább kétgólos győzelemmel tért haza. Házon kívül a legkevesebb gólt kapta (4), és mindezek fényében nem meglepő, hogy a 15. forduló előtt kétpontos előnnyel vezeti a vendégtabellát.

♦ Hornyák Zsoltnak, a felcsútiak 2019 nyarán kinevezett vezetőedzőjének – a 2023 őszén hosszabbításban elvesztett kupatalálkozóval együtt – 20 tétmérkőzés után pozitív a mérlege a Ferencvárossal szemben: 6 győzelem, 9 döntetlen, 5 vereség.