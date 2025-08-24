Nemzeti Sportrádió

Újra élen a Honvéd, kikapott a KTE, már nem nyeretlen a Videoton – ez történt az NB II-ben

2025.08.24. 20:54
Három gólt szerezve nyert otthon a Honvéd (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd FC)
Hét mérkőzést rendeztek vasárnap a labdarúgó NB II 5. fordulójában. A Honvéd hazai pályán magabiztosan legyőzte a Csákvárt két piros lapot hozó mérkőzésen, és újra vezeti a tabellát. A Kecskemét kikapott a Budafok otthonában, a Szentlőrinc felülmúlta az Ajkát, a Békéscsaba legyőzésével első sikerét aratta a Videoton, a Szeged feljutó helyre lépett, a Mezőkövesd öt gólt vágott Soroksáron, a BVSC pedig nem bírt az újonc Karcaggal. Hétfőn a Vasas–Tiszakécske találkozóval zárul a forduló.

LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny 1–0 (Borvető 32.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC 1–5 (Korozmán 46., ill. Pintér Á. 43., 63., Bertus 55., 70., Bartusz 87.) – vége – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

BUDAPEST HONVÉD FC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–1 (2–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Bozsik Aréna, 4967 néző. Vezette: Káprály Mihály (Tóth II Vencel, Buzás Balázs)
HONVÉD: Tujvel – Kállai K. (Szabó Á., 69.), Szabó A., Csontos D., Baki, Hangya – Somogyi Á. (Pekár I., 69.), Szamosi Á. (Kovács E., 80.) – Zuigeber (Sigér Á., 75.), Pinte (Kántor K., 75.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás
CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Radics, szünetben), Pál B., Umathum, Helembai – Farkas A., Magyar Zs. (Szakály D., 75.), Mondovics (Somfalvi, 64.) – Haragos, Bányai (Simon A., 64.), Ominger B. (Szabó B., 80.). Vezetőedző: Tóth Balázs
Gólszerző: Szamosi Á. (1–0) a 4., Medgyes Z. (2–0) a 44., Szamosi Á. (3–0) a 60., Simon A. (3–1) a 70. percben
Kiállítva: Helembai a 88., Somfalvi a 90+2. percben
MESTERMÉRLEG
Feczkó Tamás: – Az első félidőben nem azt játszottuk, amit kellett volt, ekkor Tomás Tujvel volt a mezőny legjobbja. Szerencsére jó ütemben rúgtuk a gólokat, és ezúttal jó százalékban használtuk ki a helyzeteinket. Jó focit játszó Csákvárt győztünk le.
Tóth Balázs: – Jó meccset játszottunk a Honvéddal. Erre számítottam, itt is, ott is voltak helyzetek. Az elején gyermeteg hibát követtünk el, de visszajöttünk a meccsbe, ám hiába volt több ziccerünk, nem tudtunk egyenlíteni. Vissza kell nézni a második gólt, nem akarok elhamarkodottan semmit sem mondani. Örülünk, hogy részese lehettünk egy ilyen rangadónak. Van még tanulnivalónk, attól függetlenül, hogy helytálltunk.

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 3281 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Georgiou Theodorosz, Király Zsolt)
VIDEOTON: Nagy G. – Kojnok (Kovács K., 86.), Murka, Spandler, Horváth T. – Kocsis G., Bedi, Ominger, Varga R. (Kovács B., 86.) – Bertók (Virágh, 71.), Kálnoki-Kis Zs. (Dékei, 66.). Vezetőedző: Boér Gábor
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma (Kristóf, 62.), Csató M., Albert I., Mikló – Harsányi I., Viczián (Pelles, 81.), Zsolnai (Sármány, 72.), Nagy G. (Hodonicki, 62.) – Borsos, Ésik (Balla K., 62.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Varga R. (11-esből, 1–0) a 29., Dékei (2–0) a 74. percben
MESTERMÉRLEG
Boér Gábor: – Ezúttal sem működött úgy a játékunk, ahogyan szerettük volna, de az egységesség és az akarás rendben volt, örülünk, hogy végre nyertünk.
Csató Sándor: – Nem ezt terveztük, kevesek voltunk a pontszerzéshez, a második fehérvári gól gyakorlatilag lezárta a mérkőzést.

BUDAFOKI MTE–KECSKEMÉTI TE 2–0 (1–0)  ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, BMTE Sporttelep, 600 néző. Vezette: Molnár Attila (Vad Anita, Halmai Kristóf)
BMTE: Hársfalvi – Selyem, Fekete M., Jagodics M., Horgosi, Kun B. – Varga Gy. Balázs (Nándori, 90+1.), Posztobányi (Németh M., 83.), Stumpf (Herczeg B., 82.) – Kovács D. (Hajdú R., 66.), Vasvári (Bukta, 90+1.). Vezetőedző: Mészöly Géza
KTE: Varga Bence – Szabó A. (Bolyki, 76.), Belényesi, Szojma – Haris – Eördögh (Berki M., 70.), Banó-Szabó (Vattay, 63.), Kovács B., Győrfi M. (Bolgár, a szünetben) – Pálinkás, Merényi (Czékus, a szünetben). Vezetőedző: Gera Zoltán
Gólszerző: Szabó A. (öngól, 1–0) a 33., Vasvári (2–0) a 74. percben
MESTERMÉRLEG
Mészöly Géza: – Nagyon szervezett és taktikailag fegyelmezett volt a csapat, mindenki akarta a győzelmet. Külön öröm számomra a három pont mellett az, hogy megőriztük kapunkat a góltól. Kifejezetten erős Kecskemétet győztünk le, bízom benne, hogy ez nagy lökést ad a csapatnak a jövőre nézve. 
Gera Zoltán: – Rövid leszek, az ellenfél jobban játszott! Sajnos mi önmagunk árnyéka voltunk, nem tudtuk azt a teljesítményt nyújtani, amit elvártunk volna magunktól. A Budafok megérdemelte a győzelmet!

BVSC-ZUGLÓ–KARCAGI SC 1–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szőnyi út, 321 néző. Vezette: Iványi Gábor (Bornemissza Róbert, Nagy Viktor)
BVSC: Megyeri G. – Bliznyiuk (Ureche, 86.), Vinícius, Benkő-Bíró, Böndi – Tóth K. (Szilágyi M., 30.) – Sarkadi, Palincsár, Csernik K. (Bacsa P., 86.), Pekár L. (Dénes A., 62.) – Farkas Balázs Kesző (Kelemen P., 86.). Megbízott edző: Kincses Ádám
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Pap Zs. – Szűcs K. – Szakács L. (Kohut, 75.), Girsik Á., Györgye (Győri, 75.), László D. (Bodor Z., 62.) – Tarcsi (Kaye, a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila 
Gólszerző: Pap Zs. (0–1) a 12., Farkas Balázs Kesző (1–1) a 27. percben
MESTERMÉRLEG
Kincses Ádám: – Küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen született. Kisebb hiányérzetem van amiatt, hogy a befejezéseknél nem voltunk elég pontosak, így meg kellett elégednünk az egy ponttal.
Varga Attila: – Egy hónappal ezelőtt nem gondoltam volna, hogy lesz csapat az NB II-ben, amelyikhez nem mi alkalmazkodunk, hanem ő hozzánk – ez ma megtörtént. A BVSC célfutballt játszott, nálunk pedig végül megbosszulta magát, hogy kétszer is a kapufát találtuk el, illetve kétszer is az öt és felesről rúgtuk mellé a labdát.

SZENTLŐRINC–FC AJKA 1–0 (1–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 700 néző. Vezette: Farkas Tibor (Ring Kevin, Topálszki Szabin)
SZENTLŐRINC: Gyurján M. – Szivacski, Milovanovics, Poór (Czérna, 19.; Rac, 84.), Márta L. (Sámson, a szünetben) – Szolgai, Nyári – Ambach (Kancsij, 67.), Nagy R., Bőle (Kiss-Szemán, a szünetben) – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert
AJKA: Szabados I. – Kovács N. Jagodics B. Tar, Csörnyei (Kopácsi, a szünetben) – Tóth G. (Rideg B., 63.), Lakatos M. (Doncsecz, a szünetben) – Csizmadia Z., Herjeczki (Csanádi, 81.), Kirchner – Katona I. (Rideg Á., 63.). Vezetőedző: Horváth András
Gólszerző: Nagy R. (1–0) a 31. percben
MESTERMÉRLEG
Waltner Róbert: – Örülök a győzelemnek és annak is, hogy kapott gól nélkül teljesítettük a meccset. A játék képe alapján a sikerünk egyértelműnek mondható.
Horváth András: – Az első félidőben kicsit defenzíven játszottunk. Szünet után próbáltunk támadni, Herjeczki Kristóf lábában ott is volt az egyenlítés, de elmaradt.

HÉTFŐ
20.00: Vasas FC–Tiszakécskei LC (Tv: M4 Sport)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd54111–3+812
  2. Szeged-Csanád GA5329–4+511
  3. Mezőkövesd531110–5+510
  4. Csákvár53119–4+510
  5. Szentlőrinc52217–4+38
  6. Karcagi SC52217–708
  7. FC Ajka52123–6–37
  8. Kecskeméti TE5235–6–16
  9. Vasas FC4227–9–26
10. Tiszakécske41216–7–15
11. Békéscsaba51227–9–25
12. Videoton FC Fehérvár51224–7–35
13. BVSC-Zugló51136–604
14. Budafoki MTE51133–7–44
15. Soroksár SC5327–12–53
16. Kozármisleny5232–7–52

 

