Varga Kevin a Honvéd játékosa lett, a Csákvár legjobbja a Puskás Akadémiához igazolt – NB II-es átigazolási körkép

AZ EDDIG TÖRTÉNTEK

Az előző napokban alaposan beindultak a játékosmozgások az NB II-ben is. Az ősszel Nyíregyházán szereplő Varga Kevin a Honvéd játékosa lett, míg a Csákvár legjobbja, Magyar Zsolt a Puskás Akadémiához igazolt. A rutinos Bora György Mezőkövesdről Soroksárra szerződött, a Karcag pedig az NB III-as Kaposvártól igazolt szélsőt. A rutinos Grünvald Attila meglepetésre elhagyta a Tiszakécskét, de az együttes Körmendi Kevin személyében az élvonalbeli Kisvárdától kapott kölcsön játékost. A Kecskemét kölcsönadta Vattay Mártont az NB III-as Putnoknak. Az már decemberben eldőlt, hogy Bobál Gergely – mások társasáságban – távozik a Viditől. A legtöbb játékos egyébként a fehérváriak mellett eddig a Kozármislenytől ment el, szám szerint öt.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: –

Távozott: Bogdán Hunor (?), Lakatos Márk (?), Rideg Ábel (?)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRÉNÉL

Érkezett: –

Távozott: Csató Martin (?), Kristóf Márk (DVTK – kölcsönből vissza), Márkus Attila (?)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAFOKI MTE-NÉL

Érkezett: –

Távozott: Herczeg Botond (MTK – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL

Érkezett: Varga Kevin (Nyíregyháza Spartacus)

Távozott: Szabó Ákos (Szeged-Csanád GA)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezők: –

Távozók: Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL

Érkezett: –

Távozott: Magyar Zsolt (Puskás Akadémia)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL

Érkezett: Görög Gergő (Kaposvári Rákóczi FC)

Távozott: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Papp Milán (Videoton – kölcsönből vissza)

Távozott: Vattay Márton (Putnok – kölcsönbe)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA)

Távozott: Bedő Domonkos (Villány), Kócs-Washburn Erik (?), Lengyel Noel (?), Máté Csaba, Pesti Zoltán (mindketten Paks – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL

Érkezett: Hornyák Csaba (DVSC – kölcsönbe)

Távozott: Bora György (Soroksár SC), Vanja Zvekanov (Szeged-Csanád GA)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL

Érkezett: Bora György (Mezőkövesd Zsóry FC)

Távozott: Bolla Gergő (?), Csemer Gyula (?)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL

Érkezett: Szabó Ákos (Budapest Honvéd FC), Vanja Zvekanov (Mezőkövesd Zsóry FC)

Távozott: Vogyicska Balázs (Kozármisleny)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL

Érkezett: –

Távozott: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL

Érkezett: Körmendi Kevin (Kisvárda Master Good – kölcsönbe)

Távozott: Grünvald Attila (?), Juhász Gergő (?), Szmola Bálint (?), Vukk Zsombor (Nyíregyháza Spartacus FC – kölcsönből vissza)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Bánfalvi Gergő (Kazincbarcika – kölcsönből vissza)

Távozott: –

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL

Érkezett: –

Távozott: Bobál Gergely (?), Kálnoki-Kis Zsombor (?), Papp Milán (KTE – kölcsönből vissza), Tiefenbach Dániel (?), Tóth Levente Milán (?)

