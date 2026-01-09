Varga Kevin a Honvéd játékosa lett, a Csákvár legjobbja a Puskás Akadémiához igazolt – NB II-es átigazolási körkép

AZ EDDIG TÖRTÉNTEK
Az előző napokban alaposan beindultak a játékosmozgások az NB II-ben is. Az ősszel Nyíregyházán szereplő Varga Kevin a Honvéd játékosa lett, míg a Csákvár legjobbja, Magyar Zsolt a Puskás Akadémiához igazolt. A rutinos Bora György Mezőkövesdről Soroksárra szerződött, a Karcag pedig az NB III-as Kaposvártól igazolt szélsőt. A rutinos Grünvald Attila meglepetésre elhagyta a Tiszakécskét, de az együttes Körmendi Kevin személyében az élvonalbeli Kisvárdától kapott kölcsön játékost. A Kecskemét kölcsönadta Vattay Mártont az NB III-as Putnoknak. Az már decemberben eldőlt, hogy Bobál Gergely – mások társasáságban – távozik a Viditől. A legtöbb játékos egyébként a fehérváriak mellett eddig a Kozármislenytől ment el, szám szerint öt.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL
Érkezett: –
Távozott: Bogdán Hunor (?), Lakatos Márk (?), Rideg Ábel (?)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRÉNÉL
Érkezett: –
Távozott: Csató Martin (?), Kristóf Márk (DVTK – kölcsönből vissza), Márkus Attila (?)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAFOKI MTE-NÉL
Érkezett: –
Távozott: Herczeg Botond (MTK – kölcsönből vissza)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BUDAPEST HONVÉDNÁL
Érkezett: Varga Kevin (Nyíregyháza Spartacus)
Távozott: Szabó Ákos (Szeged-Csanád GA)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL
Érkezők: –
Távozók: Tamás Olivér (Nyíregyháza Spartacus – kölcsönből vissza)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ AQVITAL FC CSÁKVÁRNÁL
Érkezett: –
Távozott: Magyar Zsolt (Puskás Akadémia)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KARCAGI SC-NÉL
Érkezett: Görög Gergő (Kaposvári Rákóczi FC)
Távozott: –
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL
Érkezett: Papp Milán (Videoton – kölcsönből vissza)
Távozott: Vattay Márton (Putnok – kölcsönbe)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL
Érkezett: Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA)
Távozott: Bedő Domonkos (Villány), Kócs-Washburn Erik (?), Lengyel Noel (?), Máté Csaba, Pesti Zoltán (mindketten Paks – kölcsönből vissza)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL
Érkezett: Hornyák Csaba (DVSC – kölcsönbe)
Távozott: Bora György (Soroksár SC), Vanja Zvekanov (Szeged-Csanád GA)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL
Érkezett: Bora György (Mezőkövesd Zsóry FC)
Távozott: Bolla Gergő (?), Csemer Gyula (?)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIÁNÁL
Érkezett: Szabó Ákos (Budapest Honvéd FC), Vanja Zvekanov (Mezőkövesd Zsóry FC)
Távozott: Vogyicska Balázs (Kozármisleny)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A SZENTLŐRINCNÉL
Érkezett: –
Távozott: –
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A TISZAKÉCSKEI LC-NÉL
Érkezett: Körmendi Kevin (Kisvárda Master Good – kölcsönbe)
Távozott: Grünvald Attila (?), Juhász Gergő (?), Szmola Bálint (?), Vukk Zsombor (Nyíregyháza Spartacus FC – kölcsönből vissza)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL
Érkezett: Bánfalvi Gergő (Kazincbarcika – kölcsönből vissza)
Távozott: –
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A VIDEOTON FC FEHÉRVÁRNÁL
Érkezett: –
Távozott: Bobál Gergely (?), Kálnoki-Kis Zsombor (?), Papp Milán (KTE – kölcsönből vissza), Tiefenbach Dániel (?), Tóth Levente Milán (?)
