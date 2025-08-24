Nemzeti Sportrádió

NB II: BVSC-Zugló–Karcagi SC

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2025.08.24. 18:50
Javítani készül a BVSC (Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap, archív)
NB II 5. forduló NB II Karcag BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló
A labdarúgó NB II 5. fordulójában a 12. helyezett BVSC az ötödik Karcagot fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ
BVSC-ZUGLÓ–KARCAGI SC 1–1 ÉLŐ
Budapest, Szőnyi út. Vezeti: Iványi Gábor (Bornemissza Róbert, Nagy Viktor)
BVSC: Megyeri– Benkő-Bíró, Vinícius, Bliznuk, Böndi – Tóth K. (Szilágyi M., 30.) – Sarkadi, Csernik K., Palincsár  – Farkas Balázs Kesző , Pekár L. Vezetőedző: Dragan Vukmir
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., László D., Györgye – Pap Zs., Szűcs K., Szakács L. – Girsik Á., Tarcsi . Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Pap Zs. (12.) ill. Farkas B. (27.)
 

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három bajnoki óta nyeretlen BVSC a remekül rajtoló újonc Karcag ellen.

 

Ezek is érdekelhetik