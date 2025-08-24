NB II: BVSC-Zugló–Karcagi SC

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–KARCAGI SC 1–1 ÉLŐ

Budapest, Szőnyi út. Vezeti: Iványi Gábor (Bornemissza Róbert, Nagy Viktor)

BVSC: Megyeri– Benkő-Bíró, Vinícius, Bliznuk, Böndi – Tóth K. (Szilágyi M., 30.) – Sarkadi, Csernik K., Palincsár – Farkas Balázs Kesző , Pekár L. Vezetőedző: Dragan Vukmir

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., László D., Györgye – Pap Zs., Szűcs K., Szakács L. – Girsik Á., Tarcsi . Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Pap Zs. (12.) ill. Farkas B. (27.)



PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három bajnoki óta nyeretlen BVSC a remekül rajtoló újonc Karcag ellen.