Nemzeti Sportrádió

NB II: Szeged-Csanád GA–HR-Rent Kozármisleny

MÁDI JÓZSEFMÁDI JÓZSEF
Vágólapra másolva!
2025.08.24. 18:46
null
A héten történt tragédia után nem lesz könnyű dolga a Kozármislenynek (Fotó: Csobán Róbert/Kozármisleny, archív)
Címkék
NB II 5. forduló NB II Szeged élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia
A labdarúgó NB II 5. fordulójában a 3. helyezett Szeged a 14. helyen álló Kozármislenyt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ
SZEGED-CSANÁD GA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–0 – ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezeti: Katona Balázs (Belicza Bence, Dobos Dávid)
Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Szilágyi, Tóth B., Pejovics, Kurdics – Kun Á., Márkvárt, Rabatin, Miskolczi – Novák Cs., Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán
Kozármisleny: Lékai – Bíró M., Horváth D., Dóra D., Bodrogi, Nahirnij – Babinszky, Szalka, Kozics, Bakó – Jelena. Vezetőedző: Pinezics Máté
Gólszerző: Borvető (32.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a még veretlen Szeged a még nyeretlen Kozármisleny ellen, amelynek tulajdonosa, Feleki Attila a héten elhunyt.

 

NB II 5. forduló NB II Szeged élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Szeged-Csanád GA Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Legfrissebb hírek

Megtörte az Ajka lendületét a Szentlőrinc

Labdarúgó NB II
30 perce

A Kecskemét ellen szerezte meg első bajnoki győzelmét a Budafok

Labdarúgó NB II
31 perce

NB II: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

Labdarúgó NB II
59 perce

NB II: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre

Labdarúgó NB II
1 órája

NB II: BVSC-Zugló–Karcagi SC

Labdarúgó NB II
1 órája

A HONVÉD NYERTE A RANGADÓT ÉS ÉLRE ÁLLT

Labdarúgó NB II
2 órája

NB II: legyőzte a Honvéd a Csákvárt, kikapott a KTE, előnyben a Videoton – élő eredménykövető!

Labdarúgó NB II
2 órája

Férfi kézilabda: legyőzte az Elverumot, második lett a Szeged a felkészülési tornán

Kézilabda
4 órája
Ezek is érdekelhetik