NB II: Szeged-Csanád GA–HR-Rent Kozármisleny

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GA–HR-RENT KOZÁRMISLENY 1–0 – ÉLŐ

Szeged, Szent Gellért Fórum, 500 néző. Vezeti: Katona Balázs (Belicza Bence, Dobos Dávid)

Szeged-Csanád GA: Veszelinov – Szilágyi, Tóth B., Pejovics, Kurdics – Kun Á., Márkvárt, Rabatin, Miskolczi – Novák Cs., Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán

Kozármisleny: Lékai – Bíró M., Horváth D., Dóra D., Bodrogi, Nahirnij – Babinszky, Szalka, Kozics, Bakó – Jelena. Vezetőedző: Pinezics Máté

Gólszerző: Borvető (32.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a még veretlen Szeged a még nyeretlen Kozármisleny ellen, amelynek tulajdonosa, Feleki Attila a héten elhunyt.