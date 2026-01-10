Nyert a Budaörs ellen, és már negyedik a Fehérvár a női kézilabda NB I-ben
A női kézilabda NB I 10. fordulójában az Alba Fehérvár saját közönsége előtt 30–24-re nyert az elmúlt idényben Magyar Kupa-bronzérmes Budaörs ellen.
Hadfi Gréta 16 védéssel és egy góllal, Katarina Pavlovic nyolc, Takó Viktória hét találattal vette ki a részét a győzelemből.
A székesfehérvári együttes sikerével már negyedik a tabellán a három Bajnokok Ligája-résztvevő együttes mögött, az Esztergomot megelőzve.
KÉZILABDA
NŐI NB I
10. forduló
Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs 30–24 (13–9)
Később
18.00: Kisvárda Master Good SE–NEKA
18.00: Kozármisleny KA–Vasas SC
Jegyzőkönyvek később.
