Nyert a Budaörs ellen, és már negyedik a Fehérvár a női kézilabda NB I-ben

2026.01.10. 18:21
Katarina Pavlovic (Fotó: Dömötör Csaba)
A női kézilabda NB I 10. fordulójában az Alba Fehérvár saját közönsége előtt 30–24-re nyert az elmúlt idényben Magyar Kupa-bronzérmes Budaörs ellen.

 

Hadfi Gréta 16 védéssel és egy góllal, Katarina Pavlovic nyolc, Takó Viktória hét találattal vette ki a részét a győzelemből.

A székesfehérvári együttes sikerével már negyedik a tabellán a három Bajnokok Ligája-résztvevő együttes mögött, az Esztergomot megelőzve.

KÉZILABDA
NŐI NB I
10. forduló
Alba Fehérvár KC–Moyra-Budaörs 30–24 (13–9)

Később
18.00: Kisvárda Master Good SE–NEKA
18.00: Kozármisleny KA–Vasas SC

Jegyzőkönyvek később.

 

 

