NB II: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre

2025.08.24. 18:51
Hazai pályán javíthat a Videoton (Fotó: Kovács Péter, archív)
NB II 5. forduló Békéscsaba NB II Videoton FC Fehérvár élő közvetítés Fehérvár FC labdarúgó NB II Videoton
A labdarúgó NB II 5. fordulójában a 15. helyezett Videoton a 10. Békéscsabát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1-0 (1-0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion,  néző. Vezeti: Karakó Ferenc (Georgiou Theodoros, Király Zsolt)
VIDEOTON: Nagy G.  – Kojnok, Murka, Spandler, Horváth T.  – Kocsis G., Bedi, Ominger, Varga R. – Bertók, Kálnoki-Kis Zs. Vezetőedző: Boér Gábor
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Csató M., Albert, Mikló – Harsányi I., Viczián, Zsolnai, Nagy G. – Borsos, Ésik. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Varga R. (29. - tizenegyesből)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a továbbra is nyeretlen Videoton az eddig egy meccsét megnyerő Békéscsaba ellen.

 

