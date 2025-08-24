NB II: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1-0 (1-0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, néző. Vezeti: Karakó Ferenc (Georgiou Theodoros, Király Zsolt)

VIDEOTON: Nagy G. – Kojnok, Murka, Spandler, Horváth T. – Kocsis G., Bedi, Ominger, Varga R. – Bertók, Kálnoki-Kis Zs. Vezetőedző: Boér Gábor

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Csató M., Albert, Mikló – Harsányi I., Viczián, Zsolnai, Nagy G. – Borsos, Ésik. Vezetőedző: Csató Sándor

Gólszerző: Varga R. (29. - tizenegyesből)

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a továbbra is nyeretlen Videoton az eddig egy meccsét megnyerő Békéscsaba ellen.