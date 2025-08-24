NB II: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–1

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Kulcsár Katalin (Szalai Dániel, Bertalan Dávid)

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K. – Vass Á., Madarász Á. – Kundrák, Korozmán, Gálfi – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Vajda S. – Zahán – Saja, Vidnyánszky, Bertus – Szalai J., Pintér Á. Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Pintér (43.)

Cikkünk folyamatosan frissül...





PERCRŐL PERCRE