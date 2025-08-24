Nemzeti Sportrádió

NB II: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC

BENDE BENCE GÁBORBENDE BENCE GÁBOR
2025.08.24. 18:55
Két hazai iksz után győzelemre készül a Soroksár (Fotó: Csobán Róbert/Kozármisleny, archív)
NB II 5. forduló NB II élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 5. fordulójában a 13. helyezett Soroksár a 4. helyen álló Mezőkövesdet látja vendégül. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
5. FORDULÓ
SOROKSÁR SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–1
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezeti: Kulcsár Katalin (Szalai Dániel, Bertalan Dávid) 
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K. – Vass Á., Madarász Á. – Kundrák, Korozmán, Gálfi – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Vajda S. – Zahán – Saja, Vidnyánszky, Bertus – Szalai J., Pintér Á. Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Pintér (43.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

 

 

