A HONVÉD NYERTE A RANGADÓT ÉS ÉLRE ÁLLT

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–1 (2–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 4967 néző. Vezeti: Káprály Mihály (Tóth II Vencel, Buzás Balázs)

HONVÉD: Tujvel – Kállai K. (Szabó Á., 69.), Szabó A., Csontos, Baki, Hangya – Somogyi Á. (Pekár, 69.), Szamosi (Kovács E., 80.) – Zuigeber (Sigér, 75.), Pinte (Kántor K., 75.), Medgyes. Vezetőedző: Feczkó Tamás

CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Radics, szünetben), Pál, Umathum, Helembai – Farkas A., Magyar Zs. (Szakály D., 75.), Mondovics (Somfalvi, 64.) – Haragos, Bányai (Simon A., 64.), Ominger B. (Szabó B., 80.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Szamosi (1-0) a 4., Medgyes (2-0) a 45., Szamosi (3-0) a 60., Simon A. (3-1) a 70. percben

Kiállítva: Helembai (ütésért) a 88., Somfalvi (durvaságért) a 92. percben

ÖSSZEFOGLALÓ

A másodosztályú bajnokság ötödik fordulójának rangadóján az egyetlen ponttal lemaradó, második helyen tanyázó Honvéd a veretlenül listavezető Csákvár együttesét fogadta. Bár a találkozó esélyese a kispesti alakulat volt, figyelmeztetőleg hatott rá, hogy vendégeik a szezon rajtján négy gólt rúgtak a nagy rivális Vasasnak az Illovszky Rudolf Stadionban. A kezdőcsapatok összeállításába az eredmények és a teljesítmények alapján nem volt okuk belenyúlni a szakvezetőknek, Tóth Balázs is csupán két helyen változtatott: a védekező középpályás Dencinger Norbert helyett a támadó Mondovics Kevint, illetve Szabó Bence helyett az ex-honvédos Haragos Viktort küldte pályára. Ez a csere is azt bizonyította, a vendégek nem feltartott kézzel érkeztek a Bozsik Arénába.

Még el sem foglalhatták a késve érkező nézők a helyüket a lelátón, már vezetett is a Honvéd. Méghozzá jókora potyagóllal. Lehoczki Bendeguz védése után kigurította a labdát Magyar Zsoltnak, aki azonban a saját tizenhatoson belül elcselezte magát, Szamosi Ádám pedig élt a lehetőséggel és előnyhöz juttatta csapatát. Tíz perc elteltével kezdett éledezni az Aqvital és csak Tomas Tujvelen múlott, hogy a félidő közepén már nem a vendégek vezettek. Fél óra elteltével aztán ismét hazai percek következtek, előbb Medgyes, majd Szamosi találhatott volna a kapuba, de csákváriak ifjú kapusa, Lehoczki Bendegúz is bizonyította, remek formában van. A játékrész utolsó percében aztán már a 18 éves hálóőr sem segíthetett, Medgyes megduplázta a házigazda előnyét.

Szünet után sokáig csak küzdelmet láthattak a nézők, aztán Szamosi Ádám villantotta meg, miért tartják a Honvéd egyik legnagyobb erősségének, szépségdíjas góllal tulajdonképpen elvarrta a szálakat. Mielőtt azonban végleg fellélegezhettek volna a hazai kispadon, Simon András csökkentette csapata hátrányát, újabb izgalmakat ígérve a hajrára. Az izgalmak nem is maradtak el, de erről leginkább Helembai Márk és Somfalvi Bence tehetett, előbbit ütésért, utóbbit durvaságért kiállította a játékvezető.

A Honvéd győzelmével átvette a táblázaton az első helyet.

