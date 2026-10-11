Babó Levente: A Puskás Akadémia szereplésében van némi szerencse, de szakmai minőség is

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

ETO FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–1)

Győr, ETO Stadion, 4745 néző. Vezette: Káprály Mihály (Belicza Bence, Topálszki Szabin)

ETO: Petrás – Balogun, Urblík N., Krpics – Bennette (Djukanovic, 60.), Szép, Agba (Marong, 75.), Stefulj – Ricardo (Gavrics, a szünetben), Huszár (Selyem, 60.; Bumba, 72.) – Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez

PAFC: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Farkas B. – Duarte, Kern (Varga Zs., 86.) – Nissilä (Okeke, 61.), Lukács D. (Soisalo, 86.), Dárdai P. (Krupa, 71.) – Németh A. (Colley, 86.). Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Lukács D. (11.)

Sárga lap: Efraín Juárez (23.), Krpics (29.), ill. Kern (30.), Harutjunjan (45.), Krupa (85.), Orján (89.)

Efraín JUÁREZ, az ETO FC vezetőedzője

– Miért nem sikerült a pontszerzés?

– Szerintem az első félidő végén tizenegyest kellett volna ítélni a javunkra. A második félidőben többet érdemeltünk volna, egy egy lehetett volna az eredmény, de volt elég helyzetünk a győzelemhez is. Tetszett a támadójáték, a csapat jó erőben futballozott, a kilencvenedik percig képes támadni. A felfogásunkat jelzi, hogy a három belső védőn kívül gyakorlatilag hét támadóval ment előre a csapat a hajrában. Nem tetszik az eredmény, győzni szerettünk volna, de ez volt az egyik legjobb meccsünk azóta, amióta Győrben dolgozhatok.

– Mi a véleménye a játéktempóról, nem érezte kicsit lassúnak?

– Egyetértek, a tempó nem volt megfelelő, az első félidőben intenzitásban felülkerekedett az ellenfél. A kapott gól után feljavult a csapat, de azt is érdemes észrevenni, hogy az első helyezett Puskás Akadémia ellenünk zártan védekezett, tisztelt minket. A második félidő a részünkről sokkal gyorsabb, jobb volt.

– A válogatott szünet előtti időszakhoz képest miben látja az előrelépést?

– Erőnlétben. Rengeteget futottak a játékosok, több helyzetet alakítottak ki. Az öt, válogatottba meghívott futballistánk nem velünk készült, de a többiekkel fontos munkát végeztünk el, és nem győzöm hangsúlyozni, egy pontot megérdemeltünk volna.

BABÓ Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Ez nagy győzelemnek számít?

– Az első félidő remek játékot hozott a részünkről, sok helyzetet alakított ki a csapat, uralta a pályát. A szünet után hullámzóbb futball következett, több lehetőséget dolgozott ki az ellenfél, a végén két-három nagyot is. Szerintem igazságos eredmény született.

– Mit jelent a csapatnak, hogy kilenc forduló után vezeti a bajnoki tabellát?

– Nagyon sokat. A csereként beálló játékosok mentalitása mutatja, mindenkit rögtön bevethetünk, ebből is látszik, milyen munka zajlik. Jó a bajnoki szereplés, ebben van egy kis szerencse, de szakmai minőség is.

– Hogy tudták kézben tartani a mérkőzést a kilencven perc nagy részében?

– Egyértelmű játéka van az ETO-nak, és ami nálunk nem működött, azt a szünetben sikerült megbeszélni, kijavítani. A játékosok alázatának, hozzáállásának köszönhetően a második félidőben hatékony volt a védekezés. Számomra jó látni, hogy a futballistáink kevesebb passzból próbálnak eljutni az ellenfél kapujáig, nem akarják húzni az időt, és ezt jelzi a labdabirtoklási fölényünk is.