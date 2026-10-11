Babó Levente: A Puskás Akadémia szereplésében van némi szerencse, de szakmai minőség is

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
ETO FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–1)
Győr, ETO Stadion, 4745 néző. Vezette: Káprály Mihály (Belicza Bence, Topálszki Szabin)
ETO: Petrás – Balogun, Urblík N., Krpics – Bennette (Djukanovic, 60.), Szép, Agba (Marong, 75.), Stefulj – Ricardo (Gavrics, a szünetben), Huszár (Selyem, 60.; Bumba, 72.) – Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez
PAFC: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Farkas B. – Duarte, Kern (Varga Zs., 86.) – Nissilä (Okeke, 61.), Lukács D. (Soisalo, 86.), Dárdai P. (Krupa, 71.) – Németh A. (Colley, 86.). Vezetőedző: Babó Levente
Gólszerző: Lukács D. (11.)
Sárga lap: Efraín Juárez (23.), Krpics (29.), ill. Kern (30.), Harutjunjan (45.), Krupa (85.), Orján (89.)
Efraín JUÁREZ, az ETO FC vezetőedzője
– Miért nem sikerült a pontszerzés?
– Szerintem az első félidő végén tizenegyest kellett volna ítélni a javunkra. A második félidőben többet érdemeltünk volna, egy egy lehetett volna az eredmény, de volt elég helyzetünk a győzelemhez is. Tetszett a támadójáték, a csapat jó erőben futballozott, a kilencvenedik percig képes támadni. A felfogásunkat jelzi, hogy a három belső védőn kívül gyakorlatilag hét támadóval ment előre a csapat a hajrában. Nem tetszik az eredmény, győzni szerettünk volna, de ez volt az egyik legjobb meccsünk azóta, amióta Győrben dolgozhatok.
– Mi a véleménye a játéktempóról, nem érezte kicsit lassúnak?
– Egyetértek, a tempó nem volt megfelelő, az első félidőben intenzitásban felülkerekedett az ellenfél. A kapott gól után feljavult a csapat, de azt is érdemes észrevenni, hogy az első helyezett Puskás Akadémia ellenünk zártan védekezett, tisztelt minket. A második félidő a részünkről sokkal gyorsabb, jobb volt.
– A válogatott szünet előtti időszakhoz képest miben látja az előrelépést?
– Erőnlétben. Rengeteget futottak a játékosok, több helyzetet alakítottak ki. Az öt, válogatottba meghívott futballistánk nem velünk készült, de a többiekkel fontos munkát végeztünk el, és nem győzöm hangsúlyozni, egy pontot megérdemeltünk volna.
BABÓ Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Ez nagy győzelemnek számít?
– Az első félidő remek játékot hozott a részünkről, sok helyzetet alakított ki a csapat, uralta a pályát. A szünet után hullámzóbb futball következett, több lehetőséget dolgozott ki az ellenfél, a végén két-három nagyot is. Szerintem igazságos eredmény született.
– Mit jelent a csapatnak, hogy kilenc forduló után vezeti a bajnoki tabellát?
– Nagyon sokat. A csereként beálló játékosok mentalitása mutatja, mindenkit rögtön bevethetünk, ebből is látszik, milyen munka zajlik. Jó a bajnoki szereplés, ebben van egy kis szerencse, de szakmai minőség is.
– Hogy tudták kézben tartani a mérkőzést a kilencven perc nagy részében?
– Egyértelmű játéka van az ETO-nak, és ami nálunk nem működött, azt a szünetben sikerült megbeszélni, kijavítani. A játékosok alázatának, hozzáállásának köszönhetően a második félidőben hatékony volt a védekezés. Számomra jó látni, hogy a futballistáink kevesebb passzból próbálnak eljutni az ellenfél kapujáig, nem akarják húzni az időt, és ezt jelzi a labdabirtoklási fölényünk is.
Kispest-Honvéd FC–Újpest FC 1–1 (0–0)
Budapest, Bozsik Aréna, 5078 néző. Vezette: Bogár Gergő
Honvéd: Hadzikic – Szafranov (Pauiljevics, 84.), Baki, Alex, Hangya – Zuigeber (Boldor, 84.), Pekár I. (Eddarrazs, 66.), Csontos, Szamosi – Somogyi T. (Alic, a szünetben), Marí (Pinte, 66.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Újpest: Szappanos – Ujváry (Fiola, 66.), Heitor, Stronati, Zeke – Ljujics, Szendrei N. – Matko, Amenyido (Scharmer, 90+2.), Horváth K. (Krajcsovics, 56.) – Tijani (Vlijter, 56.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Pinte (73.), ill. Vlijter (70.)
Maurizio JACOBACCI, a Bp. Honvéd vezetőedzője
– Hogyan tetszett a mérkőzés?
– Reménykedtünk a győzelemben, de legalább a pontszerzésben. Az első félidőben a középpályán zajlott a játék, mindkét együttes rendezetten védekezett. A szünetben cseréltünk, Adi Alic érkezett, mégpedig azért, hogy segítsen Alberto Marínak megszerezni a labdát és hogy erősebbek legyünk a csatársorban. Felélénkült a meccs, a ritmus is változott, ilyenkor mindig jobban veszélybe kerülnek a kapuk, elveszített labda után gólt is kaptunk, de szerencsére szinte azonnal egyenlítettünk. Tudom, ez mekkora rangadó, Olaszországban azt mondják, a derbin nem játszol, hanem megnyered. Sajnálom, hogy ez nem sikerült, de megmutattuk, van erő a csapatban, van tartásunk.
– Alberto Marí először kapott lehetőséget tétmeccsen – miként látta a játékát?
– Nem volt egyszerű feladata, hiszen két erős belső védővel kellett küzdenie, de így is próbálta megtartani a labdát. Harcolt-küzdött, tudom, ahogy egyre több játékpercet tölt a pályán, úgy válik egyre hasznosabbá.
– A csapat továbbra is az utolsó helyen áll: mi lehet a kiút?
– Mindig nyerni akarunk, mindegy, kivel játszunk, a mentalitásunk nem változik. Bár valóban utolsók vagyunk, fontos megjegyezni, egy meccsel kevesebbet játszottunk, a Ferencváros elleni bajnokit decemberben pótoljuk. Nem a tabellát nézem, hanem azt, mennyit fejlődünk hétről hétre, s látom, mit akarunk elérni. Meggyőződésem, hogy ez az eredményjelzőn is tapasztalható lesz.
SZÉLESI Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője
– Döntetlen született, sok technikai hibával. Egyetért?
– A meccs előtt is elmondtam, nem biztos, hogy a hosszú, háromhetes válogatott szünet jót tesz a csapatnak, hiszen ilyenkor ki lehet zökkenni a ritmusból. A Honvéd fegyelmezett, jó csapat, lehetne jobb pozícióban is. Az első félidőben aktívabban kellett volna futballoznunk, hogy megszülessen az első gólunk, de sajnos passzívak, erőtlenek voltunk.
– A második félidőben már jobban futballoztak.
– Igen, érkeztek a cserék, ez változást hozott a játékban, lendületesebben játszottunk, megszereztük a vezetést Glefilo Vlijter gólja után. Sajnos szinte azonnal gólt kaptunk, ráadásul könnyű gólt, a beadást nem tudtuk levédekezni, ez rendkívül bosszantó. Ennek az egy pontnak akkor lesz igazán értéke, ha legközelebb odahaza legyőzzük a felcsútiakat.
– Muhamed Tijani először kezdett bajnokin – hogyan értékeli a csatár játékát?
– Korábban sok problémával küzdött, de lassan utoléri magát. Tud ő ennél sokkal hatékonyabban futballozni, sokkal több labdát megtartani és előkészíteni a társainak. Idő kell még neki, de szépen alakul.
Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1 (0–1)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Zimmermann (Aradi, Juhász B.)
ZTE: Gundel-Takács – Csonka (Harangi, 90+3.), Penalba, Diogo Silva, Calderón – Kujovic, Amato, Krevszun (Vera, 90+3.) – Babos B. (Arthur Henrique, 89.), Machado (Alfonso, 90.), Maxsuell (Kiss B., 83.). Vezetőedző: Filippe Celikkaya
Nyíregyháza: Dala – Jovanov, Zikovic, Katona L., Benczenleitner (Manner, 57.) – Hős (Máté Cs., 57.), Toma (Medved, 80.), Kovács M., Katona M. – Kvasina, Regza (Batoum, 69.). Vezetőedző: Bódog Tamás
Gólszerző: Machado (49.), Amato (54. – 11-esből), Krevszun (80. – 11-esből), Arthur Henrique (90+1., 90+5.), ill. Katona M. (10.)
Filipe CELIKKAYA, a ZTE vezetőedzője
– Hogy látta a találkozót?
– Tudtuk, hogy fizikailag erős csapat vár ránk, ráadásul a meccs elején nem sikerült felvenni a ritmust, ebben az időszakban meglepte játékosainkat a Nyíregyháza.
– Mit mondott a szünetben?
– Tulajdonképpen sok mindent nem kellett, egyet kértem a játékosoktól, hogy nyugodjanak meg, mert az elsőben többnyire csak futottak a labda után. A cserékkel azért vártam, mert tudom, hogy hét közben mekkora terhelést kapnak a futballistáink – nagyobbat, mint a meccsen –, s amikor elfáradtak, döntöttem, hogy más is lépjen pályára. Arthur Henriquéről annyit, tizennyolc éves, három gólnál jár, ez árulkodhat a képességeiről.
– A gyenge bajnoki kezdés után a legjobbkor jött a siker?
– Már vártuk, hogy meglegyen a három pont hazai közönségünk előtt. A csapat felszabadultan és jól játszott a második negyvenöt percben, de ez is csak egy mérkőzés. Ezzel azt akarom mondani, hogy a folytatásban még nagyon nehéz feladatok várnak a keretre.
BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője
– Az első félidő tetszett önnek?
– A harmincötödik percig. Addig extra teljesítmény nyújtott a csapat, mert sokat birtokolta a labdát, sikerült lezárni a területeket, gól is született, vagyis minden megvolt, ami egy sikerrel megvívandó mérkőzéshez kell.
– Mi történt a szünetet követően?
– Épp az ellenkezője, mint az első negyvenöt percben. Sajnos gyorsan gólt szerzett a ZTE, ez felborította az egész játékrendünket. Amíg a középpályát sikerült lezárni a mérkőzés elején, ekkor már átfutottak ezen a területen az egerszegiek. Fogást találtak rajtunk, játékosaink pedig a vártnál sokkal többet hibáztak. Olyan futballisták is bakiztak, akik eddig nem.
– A két tizenegyesről mi a véleménye?
– Az elsőt visszanéztük, teljesen jogos volt, a második esetnél pedig közvetlen közelben állt a játékvezető, nem kérdőjelezhetem meg a döntését. Nagyon fájó a vereség, sajnálom a játékosokat és azokat a szurkolókat, akik fél napot utaztak, majd a másik felét vissza, Nyíregyházára – a következő mérkőzést a Kispest ellen miattuk is meg kell nyerni!
NB I
9. FORDULÓ
Október 10., szombat
Vasas FC–Kisvárda Master Good 1–1
Ferencvárosi TC–Debreceni VSC 1–1
Paksi FC–MTK Budapest 3–0
Október 11., vasárnap
Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1
Kispest-Honvéd FC–Újpest FC 1–1
ETO FC–Puskás Akadémia FC 0–1
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