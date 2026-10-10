Nemzeti Sportrádió

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NB I: Paks–MTK 3–0

Nem volt kérdés, a Paks három góllal legyőzte a mérkőzést emberhátrányban befejező MTK-t

2026.10.10. 21:22
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A Paks könnyed győzelmet aratott az MTK ellen (Fotó: Makovics Kornél)
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NB I 9. forduló MTK NB I MTK Budapest labdarúgó NB I Paksi FC
A labdarúgó NB I 9. fordulójában a Paks 3–0-ra legyőzte hazai pályán az MTK-t. A végig fölényben játszó hazaiak a félidei vezetés után a hajrában kétszer is betaláltak, a fővárosiak helyzetig is alig jutottak.

 

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
PAKSI FC–MTK BUDAPEST 3–0 (1–0)
Paks, Fehérvári úti Stadion, 2502 néző. Vezette: Buzás Balázs (Buzás Balázs, Bornemissza Norbert)
PAKS: Gyetván – Győrfi, Vas G., Kinyik, Szabó J., Silye – Papp K., Windecker (Gyurkits, 89.), Balogh B. (Horváth K., 67.), Haraszti Zs. (Pető M., 71.) – Szalai J. (Tóth B., 71.). Vezetőedző: Bognár György
MTK: Fadgyas – Armalas (Varju, 69.), Beriasvili, Radic, Mikolay – Kata, Zeljkovic (Bakó, 78.) – Jurek, Hinora (Bognár I., 59.), Komáromi Gy. (Szuhodovszki, 59.) – Kerezsi (Klausz, 78.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Kinyik (19.), Horváth K. (74.), Pető M. (90+1.)
Kiállítva: Szuhodovszki (87.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

 

NB I 9. forduló MTK NB I MTK Budapest labdarúgó NB I Paksi FC
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