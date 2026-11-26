A 25. helyen áll a Celje az Európa-ligában: a Bayer Leverkusen vendégeként 2–0-ra, az Omoniától otthon 3–0-ra kapott ki, a Salzburggal 2–2-t játszott, legutóbb pedig 3–2-re győzött Grazban a Sturm ellen. A tabellán elfoglalt pozíciója és eredménysora azonban túl felszínes ahhoz, hogy megítéljük, milyen erőt képvisel a Ferencváros csütörtöki ellenfele, ezért Marko Koust, a Mura, a Domzale, a Radomlje és a szlovén korosztályos válogatottak korábbi elemzőjét kértük fel, hogy mutassa be a szlovén csapatot.

„A Celjének két arca van: a szlovén bajnokságban magas letámadással, agresszív visszatámadással és labdabirtoklási fölénnyel irányítja a mérkőzéseket, Európában azonban gyakrabban szorul vissza, az ellenfél védelme mögött megnyíló területekre épít – mondta a Nemzeti Sportnak a szlovén szakember, aki a Twelve elemzőplatform segítségével és saját megfigyelései alapján elemezte a Celjét. – Többnyire négy–kettő–három–egyes felállásban futballozik, bár a Sturm Graz ellen négy–három–hármat is alkalmazott. Ebben a szerkezetben a kapus és a védők több rövid passzlehetőséget találnak, a szélső hátvédek mélyebben kérik el a labdát, majd labdavezetéssel igyekeznek átjutni a letámadás első vonalán.”

A labdakihozatalokhoz köthető statisztikák érzékeltetik, miként alkalmazkodik a csapat az erősebb ellenfelekhez.

„A kirúgásokból induló labdabirtoklásoknál a rövid passzos építkezés aránya Szlovéniában hetvenkettő, az Európa-ligában hatvankét százalék. Két százkilencven centiméternél is magasabb középcsatára, Armandas Kucys és Blaz Kramer a hosszú labdákat is képes átvenni, megtartani, amíg a társak felzárkóznak – magasan helyezkedő védelem ellen mögéjük indítanak. Grazban tudatosan csalogatták a saját térfelükre a Sturm játékosait, hogy az üresen maradó területeket kihasználhassák. A Salzburg azonban megmutatta, hogy a Celje labdakihozatala magas letámadással megzavarható, csakhogy ezzel a szlovén csatárok előtt is terület nyílhat.”

A változás legalább ilyen markáns akkor, amikor a Celje labdát veszít.

„A támadótérfélen történő labdavesztés után a bajnokságban átlagosan 5.85 másodperc telik el az első védekező akcióig, a nemzetközi meccseken viszont 11.74. Aligha meglepő, hogy a védekezésének súlypontja is hátrébb tolódik: a bajnokságban átlagosan 42, az Európa-ligában 36 méterre a saját kapujától próbál játékba avatkozni. A celjeiek odahaza rendszerint azonnal nyomást helyeznek ellenfeleikre, a nemzetközi porondon viszont többször átjátszották a letámadásuk első vonalát, ezáltal visszavonulásra kényszerítették őket. A labdaszerzés utáni első másodpercek ezért különösen fontosak lehetnek ellenük.”

A szlovén támadások szervezéséért részben a Celje bosnyák támadó középpályása, Mario Kvesic (középen) a felelős (Fotó: AFP)

Az adatok alapján a gyors támadások hatékonysága a Ferencvárosnak is figyelmeztetés lehet.

„A bajnokságban labdaszerzés után gyakran lelassítják a játékot, Európában viszont az ellenfél visszarendeződését nem várják meg, rögvest előretörnek. Jelzésértékű, hogy az ellenfél térfélén szerzett labdák negyvenegy százalékából tíz másodpercen belül bejutottak a büntetőterületre, miközben a szlovén bajnokságban huszonkét százalék ez az arány. Fontos azonban, hogy az Európa-ligában ritkábban tudnak magasan labdát szerezni, ezért kevesebb lehetőségük nyílik a rendezetlen védelemmel szembeni akciók vezetésére.”

Marko Kous az ellenfél kapujához vezető útvonalakat is megvizsgálta, és az egyik szélen érdekes mintázatot talált.

„Európában a bal oldal a Celje legeredményesebb támadásvezetési útvonala: a szélen és a bal oldali félterületben is bont. Jellemző, hogy mindkét szélen próbálja az alapvonalig juttatni a labdát, keresi a visszagurítások lehetőségét.”

A Salzburg, az Omonia és a Sturm Graz egymástól eltérő módon talált rést a szlovénok védelmén.

„Az Omonia rendre a Celje letámadása mögé jutott, a Salzburg magas presszingből szerzett labdákkal teremtett helyzeteket, a Sturm Graz pedig felállt védelem ellen, keresztlabdákkal játszotta meg a védelmi vonalnál helyezkedő két csatárát, amiből gólt is szerzett. Három problémás terület rajzolódik ki a Celjénél: sebezhetőnek mutatkozik labdakihozatal esetén, nehezen birkózik meg a védők mögé indított támadókkal, illetve azzal is meggyűlik a baja, ha két, egyszerre mélységbe induló támadót kell levédekeznie. Ezek a helyzetek jó támpontot adnak a Celjére készülő ellenfeleknek.”

A szlovén bajnoknak visszatérő gondjai vannak a szabad- és szögletrúgások hatástalanításával.

„Idény közben vegyes rendszerre tért át a csapat védekezéskor: néhányan területet biztosítanak, mások embert fognak. Az ellenfél szögleteinél Kucys vagy Kramer helyezkedik a rövid kapufánál, Lukasz Bejger pedig az ötös előtti területet védi. A gondok így sem tűntek el: az Omonia szöglet utáni lecsorgó labdából, a Sturm Graz pedig oldalról elvégzett szabadrúgásból szerzett gólt. Támadásban a ballábas Svit Seslar és a jobblábas Mario Kvesic ível, de rövid szögletekkel is teremtenek három a kettő elleni helyzeteket a szögletzászló közelében.”

A Celje egyik legveszélyesebb támadója Blaz Kramer a Salzburgnak gólt lőtt, a Sturm ellen gólpasszt adott (Fotó: AFP)

Safet Jahic: A Celje nem akar mindenáron támadni az Üllői úton

A ZTE FC szlovén kapusedzője beszélt lapunknak a Celjéről és arról, hogy mit vár a Ferencvárostól csütörtök este.

HA VALAKI, a Zalaegerszeg szlovén kapusedzője kiválóan ismeri az NK Celjét. Safet Jahic játékosként végigjárta a szlovén utánpótlás-válogatottakat, játszott a Prva Ligában, míg légiósként megfordult Görögországban, Szerbiában, Ausztriában és Magyarországon, itthon szerepelt Zalaegerszegen, Kaposváron és Dunaújvárosban is. Manapság a zalai együttes kapusedzője, de napi szinten követi a szlovén futball történéseit, így kíváncsiak voltunk arra, hogy mit gondol a Ferencváros–Celje Európa-liga-mérkőzésről.

„Nagyon érdekes és intenzív meccsre számítok – válaszolta lapunk kérdésére Safet Jahic. – Mindkét csapatnak megvannak az erősségei, és úgy gondolom, a Celje nem feltartott kézzel lép pályára a Groupama Arénában. A Ferencváros különösen veszélyes hazai környezetben, de a Celje is jó formában van, és már megmutatta ebben az idényben, hogy bárkinek kellemetlen ellenfele lehet. Nagy iramot, sok párharcot és kiélezett küzdelmet várok. A két csapat legutóbb 2019-ben találkozott egymással felkészülési mérkőzésen, akkor a Ferencváros kettő-nullára győzött, azonban a Celje akkor teljesen más felfogású csapat volt, mindössze három külföldi játékossal és jóval szerényebb ambíciókkal. Ma merőben más a helyzet. Minden a 2020-as befektetőváltással kezdődött, a klubban pedig az új befektetői kör legfontosabb képviselője Valerij Kolotyilo orosz üzletember, aki hivatalosan 2020 szeptemberében került be a Celje vezetőségébe. A projekt mögött Makszim Gyemin is ott áll, aki korábban az angol AFC Bournemouth tulajdonosa volt, és az ő irányítása alatt a klub feljutott a Premier League-be. Érkezésük óta jelentős összegeket fektettek a szlovén egyesületbe. A Celje sokkal versenyképesebb csapat lett.”

Safet Jahic megosztotta velünk azt is, mit érdemes tudni a mai Celjéről, és kik a legveszélyesebb játékosai.

„A Celje nagyon dinamikus csapat, amely korábban kifejezetten támadófutballt játszott. Zoran Zeljkovic vezetőedző irányításával azonban a játékstílusa is megváltozott. Már nem futballozik annyira támadó szellemben, és nem alkalmaz olyan magas letámadást, mint korábban. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a taktikára, a védekezés megszervezésére és a csapat egységes működésére. Ugyanakkor különösen veszélyes labdaszerzés után, gyors átmenetekből. Több játékosa is képes eldönteni egy-egy mérkőzést, például Svit Seslar, Benjamin Verbic és Mario Kvesic, emellett két jó csatára van, Blaz Kramer és a litván Armandas Kucys. A védekezésben viszont akadnak problémái, különösen akkor, amikor az ellenfél gyorsan megy át védekezésből támadásba, vagy amikor sikerül megbontania a védelmi vonalát. Bár mindkét csapatban megvan a támadójátékhoz szükséges minőség, szerintem a Celje nem azzal a szándékkal lép pályára, hogy mindenáron támadjon. Zoran Zeljkovic nagyobb figyelmet fordít a védekezés megszervezésére, a Celje ugyanakkor gyors kontratámadásokból is veszélyes tud lenni. Valószínűleg a Ferencváros birtokolja többet a labdát, és megpróbálja ráerőltetni ellenfelére a saját ritmusát. Nem számítok sok gólra, de mindkét csapatban megvan a minőség ahhoz, hogy többször is betaláljon.”

(J. Á.)