„Folyamatos kapcsolatban álltunk Jannik stábjával, akik megerősítették, hogy a közelmúltban elvégzett műtétet követően a játékos nem tud játszani a januári Australian Openen. Jannik szeret itt, Melbourne-ben versenyezni, és már várja, hogy 2028-ban visszatérhessen” – fogalmazott Andrew Abdo, az Ausztrál Teniszszövetség vezérigazgatója.

A világranglista második helyezettje – aki legutóbb júliusban, wimbledoni címének megvédésekor lépett pályára – kedden erősítette meg, hogy kisebb műtéten esett át, miután tartós fájdalmakat érzett a jobb térdében.

Sinner hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapokban a stábjával együtt mindent megpróbáltak, hogy operáció nélkül kezeljék a sérülését.

„Bár kezdetben biztató volt a javulás, a térdem sajnos nem úgy reagált, ahogy reméltük” – tette hozzá a 25 éves, ötszörös Grand Slam-győztes játékos, akire várhatóan három-négy hónapos rehabilitáció vár, így legkorábban valószínűleg csak a tavasszal kezdődő salakpályás idényben játszhat majd újra.

Sinner 2024-ben és 2025-ben győzött az Australian Openen, idén pedig elődöntős volt.