

– Hányszor álmodott azóta a San Siróban aratott győzelemmel?

– Felejthetetlen este volt, alighanem mindannyiunknak egy álom vált valóra – felelte lapunknak Cadu, a Ferencváros brazil védője, miután a magyar ezüstérmes az Európa-ligában legutóbb az olasz AC Milan otthonában győzött 2–0-ra. – Minden pillanatát élveztem annak az estének. Futballistaként az ember olyan mérkőzésekre vágyik, mint amilyen a Milan elleni volt. Persze a futballban nincs sok idő örülni, a milánói siker után máris jöttek a következő feladatok, a Vasas, majd az ETO elleni bajnoki mérkőzés, utóbbi sajnos nem úgy sikerült, ahogyan szerettük volna. Most pedig itt az újabb nemzetközi kupameccs.

– A Celje neve nem cseng olyan jól Európában, mint az olasz sztárcsapaté. Milyen kilencven percre számít?

– Rendkívül intenzívre. Legutóbb Grazban nyert három-kettőre, nekünk sem lesz ellene könnyű dolgunk. Nehéz kilencven perc elé nézünk, de bizakodva tekintek az összecsapás elé.

– Nem is csoda, hiszen az El-ben négy kör után százszázalékosak. Meddig repülhet ebben az idényben a Ferencváros a nemzetközi porondon?

– Amikor nekivágtunk az Európa-liga alapszakaszának, az volt a célunk, hogy legalább a rájátszást érő helyek egyikére odaérjünk. Most, hogy négy forduló után még egyetlen pontot sem veszítettünk, talán merészebbet is álmodhatunk.

– A Juventus elleni januári mérkőzés előtt már a közvetlen nyolcaddöntőbe jutással számolnak?

– Szeretnénk az első nyolc között végezni. Jó formában, erőben vagyunk, úgy kalkulálok, a hátralévő négy mérkőzésen további négy pontot kell szereznünk ehhez. De most csakis a Celje elleni találkozóra összpontosítunk, itt a lehetőség, hogy ebből hármat máris begyűjtsünk.

– Huszonkét éves volt, amikor elhagyta Brazíliát. Emlékszik még, milyen álmokkal ült fel az Európába tartó repülőgépre?

– Akkoriban nem gondolkodtam hosszú távon. Sokkal inkább az foglalkoztatott, milyen pokolian nehéz a családom nélkül. Új országba, kontinensre kerültem, távol mindazoktól, akik addig körülvettek. Az első időszakban gyakran éreztem elveszettnek magam, de tudtam, ezzel az érzéssel valahogy meg kell birkóznom. Ahhoz, hogy megvalósítsam az álmaimat, Európába kellett jönnöm. Csehországba igazoltam, és rögtön az elején a koronavírus-járvány nehezítette meg a beilleszkedésemet.

– A bezártságra gondol?

– Leginkább arra, hogy a feleségem, aki akkoriban még a barátnőm volt, nem tudott utánam utazni. Nemcsak tőle, hanem a szüleimtől is el voltam zárva, én sem utazhattam haza Brazíliába, amikor szünet volt a bajnokságban. Éppen akkor nem lehettek mellettem a szeretteim, amikor a legnagyobb szükségem lett volna rájuk.

– Hogyan vészelte át azokat a hónapokat?

– Senkinek sem kívánom azt az időszakot. Naponta többször is beszélgettünk videóhíváson keresztül, az edzéseken kívül egyébként sem nagyon lehetett kimozdulni otthonról. Nehéz hónapok voltak, de végül túljutottam rajtuk. Az eltökéltségem sokat segített, mert tudtam, hogy Európában nagy lehetőség vár rám. Ha kitartok, eljuthatok oda, ahová mindig is vágytam.

– És hová vágyott igazán? A Premier League-be? A Serie A-ba? Volt kedvenc európai bajnoksága?

– Nem gondolkodtam konkrét országban vagy bajnokságban. Szeretem a spanyol futballt, az angol bajnokság is elképesztően magas színvonalú. Egyszerűen szerettem volna olyan mérkőzéseken pályára lépni, amelyekre életem végéig szívesen gondolok vissza. Ilyen volt az AC Milan elleni kilencven perc.

– Igaz, hogy kisfia, Saúl nem szereti a focit?

– Ne is mondja…! Lehet, hogy az én hibám, nem erőltetem eléggé. Ha odahaza nincs tizenöt labdánk, egy sem. Legalább nézni azért szereti. Olykor kijön velem a Népligetbe, ott van a pálya szélén, még csak óvodáskorú, úgyhogy bőven van ideje megszeretni a labdarúgást. Ha végül mégsem így lesz, azzal is meg tudok békélni.

A Milan elleni Európa-liga-mérkőzést is végigjátszó Cadu a bal szélen rendszerint lendületesen futballozik, a Celje védelmét szintén segíthet feltörni (FOTÓ: ÁRVAI KÁROLY)

– Hosszú idény van a ferencvárosi labdarúgók mögött, és hol van még a karácsony! Fizikailag és mentálisan is bírja még a terhelést?

– Keménynek ígérkezik az esztendő vége, különösen a magyar bajnokságban. Az NB I-ben még öt mérkőzés vár ránk, egytől egyig fontos találkozók. A válogatott szünetben szerencsére volt néhány napunk a pihenésre, arra, hogy mentálisan is felfrissüljünk.

– A brazil futballisták életében hagyományosan nagy szerepet játszik a hit. Van olyan szertartása, amely egyetlen mérkőzése előtt sem maradhat el?

– Minden mérkőzés előtt imádkozom. Előző este és közvetlenül a meccs előtt az öltözőben is. Katolikus vagyok, az imádkozás a mindennapjaim része, a hit mindig is fontos volt nekem.

„A HAZAI PÁLYA ELŐNYÉT, no meg a közönség támogatását kihasználva nagy ferencvárosi mezőnyfölényre számítok, amellyel természetesen együtt jár a fölényes labdabirtoklás is. Biztos vagyok benne, hogy Borbély Balázs taktikája ezúttal is a „magas” védekezésre épül, éppen ezért döntőnek számít az első, minél korábbi gól ­megszerzése. A vezetés birtokában valamivel hátrébb húzódhat az együttes, nem feltétlenül az eredmény tartása miatt, hanem hogy nagyobb területek nyíljanak a szélsők, a mélységből induló középpályások és a center előtt. Biztos vagyok benne, hogy az ETO elleni bajnoki mérkőzésen elkövetett védekezési hibák nem következnek be, s ha így lesz, magabiztosan nyerhet a Fradi. Fontos a veretlenség megőrzése, ám ahhoz, hogy a legjobb nyolc közé kerüljön, jó lenne megszerezni a három pontot. Ahogyan az NB I-ben, a nemzetközi porondon sem számíthat könnyű meccsre az együttes, de a játékosok képességei közötti különbség a mi javunkra szól. Ennek ellenére nagy hiba lenne lekezelni a Celjét, félvállról venni a csütörtöki mérkőzést. Szorítok a csapatnak, kettő-nullás ferencvárosi győzelemre tippelek.” NS-SZAKÉRTŐ: SCHULTZ Levente játékosügynök, a Fradi korábbi kétszeres bajnok középpályása

EURÓPA-LIGA

5. FORDULÓ

NOVEMBER 26.

18.45: Besiktas (török)–Hapoel Beer Seva (izraeli)

18.45: Salzburg (osztrák)–Ararat-Armenia (örmény)

18.45: Viktoria Plzen (cseh)–Benfica (portugál)

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Bayer Leverkusen (német)

18.45: Olympiakosz Pireusz (görög)–Milan (olasz)

18.45: Marseille (francia)–Levszki Szófia (bolgár)

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Lech Poznan (lengyel)

18.45: Celta Vigo (spanyol)–AFC Bournemouth (angol)

21.00: FERENCVÁROS–Celje (szlovén)

21.00: Sparta Praha (cseh)–AZ (holland)

21.00: Crystal Palace (angol)–Real Sociedad (spanyol)

21.00: Juventus (olasz)–Omonia (ciprusi)

21.00: NEC (holland)–Rennes (francia)

21.00: OFI (görög)–Anderlecht (belga)

21.00: Lyon (francia)–Lilleström (norvég)

21.00: Torreense (portugál)–Celtic (skót)

21.00: Sunderland (angol)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

21.00: Hoffenheim (német)–Sturm Graz (osztrák)