Egyenlítés, fordítás, két tizenegyes és öt gól a ZTE–Szpari második félidejében

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 5–1 (0–1)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Tv: M4 Sport+. Vezette: Zimmermann (Aradi, Juhász B.)

ZTE: Gundel-Takács – Csonka (Harangi, 90+3.), Penalba, Diogo Silva, Calderón – Kujovic, Amato, Krevszun (Vera, 90+3.) – Babos B. (Arthur Henrique, 89.), Machado (Alfonso, 90.), Maxsuell (Kiss B., 83.). Vezetőedző: Filippe Celikkaya

Nyíregyháza: Dala – Jovanov, Zikovic, Katona L., Benczenleitner (Manner, 57.) – Hős (Máté Cs., 57.), Toma (Toma, 81.), Kovács M., Katona M. – Kvasina, Regza (Batoum, 69.). Vezetőedző: Bódog Tamás

Gólszerző: Machado (49.), Amato (54. – 11-esből), Krevszun (80. – 11-esből), Arthur Henrique (90+1., 90+5.), ill. Katona M. (10.)

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Meglepetéssel kezdődött a vasárnap délutáni bajnoki, hiszen az volt várható, hogy a hazaiak kezdeményeznek, ezzel szemben nagyon tudatos és okos játékkal a vendégek megszállták a középpályát, letámadtak, szinte elvették a levegőt a hazaiaktól. Gyakran a háromvédős játékot alkalmazták a Szparinál, a lényeg az volt, hogy minél közelebb legyenek a zalaegerszegi kapuhoz. Egy ilyen akció után jutottak szabadrúgáshoz a kaputól húsz méterre, és a labdát a jobbösszekötő helyéről Kovács Milán látványosan csavarta a bal felső sarokba.

A gól után kissé kijöttek a szorításból a kék-fehérek, de csak rövid ideig, mert összességében továbbra is a Spartacus birtokolta többet a labdát. Ha ekkor már nem is voltak olyan kezdeményezőek a vendégek, de mezőnyjátékban a javukra billent a mérleg nyelve a labdabirtoklási statisztikában. Több mint fél órát kellett várni arra, amíg a hazai publikum tapsolhatott, akkor ugyanis látványos akció futott végig a pályán, a tizenhatoson belül is kétszer-háromszor passzoltak egymáshoz a ZTE légiósai, de az utóbbi hetek, sőt hónapok „hagyományaihoz” híven ezúttal sem került fel az i-re a pont, a befejező emberek a nagy helyzetben hibáztak. A vendégek pedig tudatosak voltak, nem kockáztattak.

Egy teljesen másik félidőt láthattak a nézők. Amíg az első félidőben a vendégek diktálták a tempót, a térfélcserét követően a hazaiak öt perc alatt megfordították a mérkőzést. Lendületesen és bátran kezdtek, Babos óriási ziccert hibázott úgy, hogy közben ketten álltak üresen, balról a hosszú sarok fölé emelt. Ez nem szegte kedvét a hazaiaknak, a 48. percben jól érkezett egy kipattanóra Machado és nagyon higgadtan, jobbal, a kapu jobb oldalába lőtt (1–1). Száznyolcvan másodperc kellett ahhoz, hogy előnyhöz jussanak a kék-fehérek. Babos Benczenleitnerrel küzdött a jobb oldalon, mindketten elestek, a közelben lévő játékvezető pedig habozás nélkül a tizenegyes pontra mutatott.

A csapatkapitány Amato jobbal, nagyon higgadtan a jobb alsó sarokba gurított, a kapus az ellenkező oldalra vetődött. Kiegyenlített játék folyt, a ZTE sem erőltette, de most már hasonlított ahhoz a futballja, amit az utóbbi időben láttunk. Ami különös változást jelentett, hogy megzörgették a hálót is, nagy örömére a zalai publikumnak. A vendégek nem adták fel, Bódog mester cserélt, támadót hozott be, de igazán nem tudták már azt a játékukat játszani a felszabadultabban futballozó ZTE ellen, mint amit az első negyvenöt percben láttunk. Sőt, a vendégek védelménél egyre többször kiderült, hogy a gyors zalaiak egy az egy elleni játékban megverhetik őket. Egy ilyen akció végén Danylo Krevsun nagyszerű labdával indította az eddig nem túl sokat mutató Maxsuellt, aki az ötösön Tormával rúgott össze, a mellettük álló játékvezető némi habozás után ismét a büntetőpontra mutatott. Ezúttal is Amato készülődött, de átadta a lehetőséget Krevsunnak, aki nagyon higgadtan, jobbal, a jobb alsó sarokba gurított. A kilencvenedik percben Henrique a jobboldalon lendületesen tört be a védők közé, és mintegy tizenkét méterről a kapus lábai között a bal sarokba lőtt (4–1). A hosszabbításban egy formás zalai támadást követően Henrique 12 méterről, jobbal a kapu közepébe lőtt (5–1).

Ezzel beállította a meglepő, de a második félidő alapján megérdemelt hazai sikert.

A két ellentétes félidőt produkáló mérkőzésen az első negyvenöt percben a vendégek meggyőzőek voltak, vezettek, a szünet után viszont a hazaiak nem csak ígérték, ezúttal a kidolgozott helyzetekből ötöt gólokra is váltottak. igaz, kettőt büntetőből, de ezen a zalai oldalon senki sem szomorkodik, viszont annál jobban örül, hogy végre ismét nyert a ZTE, és megelőzte a tabellán a Nyíregyházát.