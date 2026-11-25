Nagy találgatásokba kezdett a mexikói sajtó Efraín Juárez, az ETO FC Győr vezetőedzője jövőjéről, a 38 éves szakember neve ugyanis felbukkant a helyi sztárklub, a Tigres de la UANL megüresedett kispadjával összefüggésben – szúrta ki a csakfoci.hu.

A Tigres az előző szezont a történelmi mélypontot jelentő kudarccal csak a 15. helyen zárta, így 12 év után lemaradt a rájátszásról. A mexikói lapok szerint nem Juárez az első számú kiszemelt, hanem az argentin Guillermo Barros Schelotto, ám jelenlegi klubja, a Vélez Sarsfield szerződéshosszabbításról tárgyal vele.

Barros Schelotto és Juárez mellett mások is szerepeltek a jelöltlistán, ám kiestek (Óscar Pareja például a DC Unitedet választotta), a vezetőség ezért máshol nézett körül – így került képbe Efraín Juárez is, akit a hírek szerint ajánlottak is a klub elöljáróinak.