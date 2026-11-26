Újabb fontos erőpróba előtt áll a Veszprém férfi kézilabdacsapata, amely csütörtökön a dán Aalborg együttesét fogadja a Bajnokok Ligája középdöntőjének második fordulójában. A vendéggárda ugyancsak az európai szűk elithez tartozik, és jó esélye van kiharcolni a kölni négyes döntőbe jutást, akárcsak az Építőknek, amelynek ideális felmérő, hogy a sorozat második körében is közvetlen riválissal csap össze.

A találkozó persze önmagában is érdekes, de még inkább azzá teszi, hogy összeméri tudását két korszakos dán kapus, veszprémi oldalon a 29 éves Emil Nielsen, a másik kapuban pedig a 37 éves Nick­las Landin. Mindketten olimpiai, világ- és Európa-bajnokok, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy Landin már túl van a pályája csúcsán, Nielsen pedig éppen ott tart.

Viszont az előbbi fénykorában éppen úgy megbabonázta az ellenfél támadóit, mint most az utóbbi, ha elkapta a fonalat (és általában elkapta), alig lehetett neki gólt lőni, rezzenéstelen arccal védte az átlövések mellett a heteseket és a ziccereket is, és hogy még most is képes hasonló teljesítményre, azt bizonyítja a Füchse Berlin elleni múlt heti összecsapás a BL-ben, amelyen Landin 10 lövést hárított, többet is fontos pillanatokban.

Érdemes összehasonlítani a két kapus eddigi teljesítményét a BL-idényben: Nielsennek 82 védése volt 35 százalékos hatékonyság mellett, míg Landinban összesen 48 labda akadt el, és 29.5 százalékkal védte a lövéseket, az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy utóbbi hárommal kevesebb meccsen lépett pályára a sorozatban. A nagycsapatok közül a Veszprém idén háromszor is legyőzte a Füchse Berlint, egyszer a Barcát a klubvilágbajnokságon, és a Wisla Plock elleni idegenbeli siker is jelentős fegyverténynek számít. Az Aalborg ugyan elkapta a novemberre mentálisan megzuhanó Füchsét, de az érdemi ellenfelek ellen rajta kívül csak egy hazai döntetlent tud felmutatni a PSG ellen, amelytől Párizsban már simán kikapott.

A dán csapat vezére a norvég Sander Sagosen, aki egykor a világ egyik legjobb irányítójának számított, de játszott már jobb formában is, bár épp a múlt héten a berliniek ellen parádésan kézilabdázott, kilenc gólja mellé kiosztott három gólpasszt is. Xavier Pascual csapatának persze így is jó esélye van az újabb két pont megszerzésére és vele a csoportelsőség megtartására, de ha Landin és Sagosen úgy játszik, mint a múlt héten, borítékolhatóan nagyon nehéz dolga lesz.

VÉLEMÉNY Ali ZEIN, a Veszprém balátlövője: – A kulcs a védekezésünk és a kapusteljesítményünk, ha előbbi jól működik, akkor mögötte a kapusunk is jól teljesít, ami rengeteget segít nekünk. Az Aalborg jelenleg talán a legjobban védekező csapat a Bajnokok Ligájában, így a támadójátékunknak nemcsak jónak, hanem egyenesen kiválónak kell lennie. Igyekszünk mindenre felkészülni, a maximumot adjuk bele, nagyon fontos ez a két pont. Xavier PASCUAL, a Veszprém edzője: Az Aalborg az előző idényben mindkét meccsét megnyerte ellenünk, és az elmúlt hetekben is remekül teljesített, a Füchse Berlint is legyőzte. Sok mindenre kell figyelnünk, mert támadásban és védekezésben is rengeteg lehetőségük van a dánoknak, elég, ha csak a fantasztikus kapusukra gondolunk. A Plock elleni meccs tanulsága pedig az, hogy a mérkőzéseket hatvan, és nem harminc perc alapján kell értékelnünk.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ

1. CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Aalborg (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

20.45: Füchse Berlin (német)–Melsungen (német)

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–Wisla Plock (lengyel) (Tv: Sport1)

2. CSOPORT

20.45: Barca (spanyol)–GOG (dán)