„Már a legjobb nyolcat vesszük célba” – a Liverpool edzője Isakot méltatta a Bruges legyőzése után
A Liverpool számára fontos volt a belgiumi összecsapás, hiszen a győzelemmel nemcsak a továbbjutáshoz került nagyon közel, hanem a legjobb nyolc közé kerülésért folytatott versenyben is kedvező helyzetbe hozta magát. A „vörösök” jelenleg az ötödik helyen állnak, öt mérkőzésen szerzett 12 ponttal.
Andoni Iraola a mérkőzés után kiemelte, hogy a 3–0-s végeredmény ellenére korántsem volt egyszerű feladat a Bruges legyőzése.
„Nagyon fontos mérkőzés volt számunkra, kulcsfontosságú pillanatban szereztünk olyan eredményt, amellyel kedvező helyzetbe kerültünk. Szinte bebiztosítottuk a helyünket a kieséses szakaszban, de most már a legjobb nyolc közé szeretnénk kerülni. A mérkőzés nehezebb volt, mint amilyennek az eredmény alapján tűnhet” – fogalmazott a szakember.
Iraola külön dicsérte csapatát a védekezésért és a kapott gól nélküli teljesítményért. Elmondása szerint a Bruges bátor, emberfogásra épülő játékstílusa komoly kihívást jelentett, ezért különösen nagy értéke van annak, hogy sikerült megőrizniük a kapujukat a góltól.
A mérkőzés egyik főszereplője Alexander Isak volt, aki előbb megszerezte a vezetést, majd a 82. percben második találatával végleg eldöntötte a három pont sorsát. Florian Wirtz a második félidőben növelte kétgólosra a Liverpool előnyét.
Iraola külön méltatta a svéd támadó teljesítményét: „Alex most nagyszerű időszakot él. Rengeteget segített nekünk az összjátékban, különösen az első félidőben. Könnyen megtaláltuk őt a labdákkal. Tudtuk, hogy az ellenfél letámadása miatt területek nyílhatnak meg előttünk, és ezeket ki is akartuk használni.”
Iraola a Wirtz és Isak között egyre jobban működő kapcsolatról is beszélt. Szerinte mindkét játékos jó formában van, de a legfontosabb, hogy a csapat egésze jól teljesítsen. Úgy véli, amikor a Liverpool megfelelően futballozik, minden játékos teljesítménye felértékelődik, és Isak, valamint Wirtz is képes hozzátenni a maga részét a sikerekhez.
Isak: egyre jobban működik a támadójátékunk
Alexander Isak szintén elégedetten értékelte a belgiumi győzelmet. A svéd támadó szerint tökéletes idegenbeli eredményt értek el, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mérkőzés korántsem volt olyan egyértelmű, mint amit a végeredmény sugall.
„Azt mondanám, tökéletes idegenbeli győzelem volt. A második gólunkig egyáltalán nem lehetett biztosan tudni, merre fordul majd a mérkőzés. Az ellenfél jól játszott, és mi is beszéltünk arról, mennyire fontos lesz megszereznünk a második találatot” – mondta Isak.
A támadó az ellenfél emberfogásos védekezéséről is beszélt, amely miatt szinte az egész mérkőzésen közvetlen párharcokat kellett vívnia a védőkkel.
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Isak külön kiemelte Alisson szerepét is, aki folyamatosan igyekezett játékba hozni őt hosszú labdákkal. A Liverpool csatára saját és csapata jelenlegi állapotáról is bizakodóan nyilatkozott: „Nehéz pontosan megmondanom, hol tartok, és mennyire vagyok jó formában, de azt elmondhatom, hogy jól érzem magam, és ami még fontosabb, a csapat is jó állapotban van. Remélhetőleg innen csak tovább javulunk.”
Isak szerint a Liverpool támadójátéka is egyre jobban összeáll, és a keretben olyan sokféle kombinációs lehetőség rejlik, amelyekkel bármelyik pályára lépő játékos veszélyt jelenthet az ellenfelek kapujára. A Bruge elleni duplájával a svéd támadó már tíz gólnál jár az idényben, és úgy tűnik, egyre fontosabb szerepet tölt be a csapat támadójátékában.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
FC Bruges (belga)–Liverpool (angol) 0–3 (0–1)
Bruges, Jan Breydel Stadion, 27 286 néző. Vezette: Alejandro Hernández Hernández (spanyol)
FC Bruges: Sommer – Sabbe (Siquet, 83.), Spileers, Mechele, Seys (Dams, 89.) – Vetlesen (Vermant, 74.), Potts (Tsawa, 83.), Vanaken – Forbs, Tresoldi, Lemarechal (Diakhon, 74.). Vezetőedző: Ivan Leko
Liverpool: Alisson – Frimpong (Van Dijk, 73.), Jacquet, R. Araújo, Kerkez – Nyoni (A. Mac Allister, 73.), Szoboszlai – Víctor Munoz (Ngumoha, 42.), Wirtz, B. Barcola (Koumas, 86.) – Isak (Chambers, 86.). Vezetőedző: Andoni Iraola
Gólszerző: Isak (13., 82.), Wirtz (79.)