Andoni Iraola a mérkőzés után kiemelte, hogy a 3–0-s végeredmény ellenére korántsem volt egyszerű feladat a Bruges legyőzése.

„Nagyon fontos mérkőzés volt számunkra, kulcsfontosságú pillanatban szereztünk olyan eredményt, amellyel kedvező helyzetbe kerültünk. Szinte bebiztosítottuk a helyünket a kieséses szakaszban, de most már a legjobb nyolc közé szeretnénk kerülni. A mérkőzés nehezebb volt, mint amilyennek az eredmény alapján tűnhet” – fogalmazott a szakember.

Iraola külön dicsérte csapatát a védekezésért és a kapott gól nélküli teljesítményért. Elmondása szerint a Bruges bátor, emberfogásra épülő játékstílusa komoly kihívást jelentett, ezért különösen nagy értéke van annak, hogy sikerült megőrizniük a kapujukat a góltól.

A mérkőzés egyik főszereplője Alexander Isak volt, aki előbb megszerezte a vezetést, majd a 82. percben második találatával végleg eldöntötte a három pont sorsát. Florian Wirtz a második félidőben növelte kétgólosra a Liverpool előnyét.

Iraola külön méltatta a svéd támadó teljesítményét: „Alex most nagyszerű időszakot él. Rengeteget segített nekünk az összjátékban, különösen az első félidőben. Könnyen megtaláltuk őt a labdákkal. Tudtuk, hogy az ellenfél letámadása miatt területek nyílhatnak meg előttünk, és ezeket ki is akartuk használni.”

Iraola a Wirtz és Isak között egyre jobban működő kapcsolatról is beszélt. Szerinte mindkét játékos jó formában van, de a legfontosabb, hogy a csapat egésze jól teljesítsen. Úgy véli, amikor a Liverpool megfelelően futballozik, minden játékos teljesítménye felértékelődik, és Isak, valamint Wirtz is képes hozzátenni a maga részét a sikerekhez.