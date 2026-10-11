Az Újpest előnye nem sokáig tartott ki a Honvéd ellen, döntetlen lett a vége

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

Kispest-Honvéd FC–Újpest FC 1–1 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 5078 néző. Vezette: Bogár Gergő

Honvéd: Hadzikic – Szafranov (Pauiljevics, 84.), Baki, Alex, Hangya – Zuigeber (Boldor, 84.), Pekár I. (Eddarrazs, 66.), Csontos, Szamosi – Somogyi T. (Alic, a szünetben), Marí (Pinte, 66.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Újpest: Szappanos – Ujváry (Fiola, 66.), Heitor, Stronati, Zeke – Ljujics, Szendrei N. – Matko, Amenyido (Scharmer, 90+2.), Horváth K. (Krajcsovics, 56.) – Tijani (Vlijter, 56.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Pinte (73.), ill. Vlijter (70.)

A mérkőzés élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.

A kezdés előtt másfél órával vígan beszélgetett egymással a játékoskijárótól néhány méterre három korábbi kapus, Brockhauser István, Balajcza Szabolcs és Elbert András – előbbi egy-egy alkalommal nyert bajnoki címet az Újpesttel (1990) és a Honvéddal (1993), jelenleg a kispestiek NB III-as csapatának kapusedzője, míg két kollégája a lila-fehéreknél kapusedző. Jött üdvözölni a „szakikat" Szappanos Péter, aki azt is megnézte, milyen az újonnan leterített, tükörsima gyepszőnyeg – túl sok szép emléket nem őrizhet a kispesti időszakából (2021 és 2023 nyara között), hiszen a 2022–2023-as idény végén kiesett a csapattal az NB I-ből. A kispesti drukkerek finoman szólva sem zárták a szívükbe a játékost, kiváltképp azután, hogy 2023 novemberében – már a Paks labdarúgójaként – látványosan kimutogatott…

Érdekes, de a legutóbbi Kispest–Újpest NB I-es mérkőzés (2023 áprilisa, 0–1) akkori kezdőiből mindössze éppen a kapus maradt – vasárnap délután is a kapuban állhatott, de már újpestiként. A kezdésre szépen megteltek a széksorok, igaz, akár többen is lehettek volna, de az MLSZ Fegyelmi Bizottsága lezáratta a kispesti tábor helyét (a B-szektor befogadóképessége 1864 fő) – a hazaiak egy szektorral arrébb csúsztak, és ott szurkoltak csapatuknak. Onnan pedig azt láthatták, hogy az ötödik percben Pekár István középről, húsz méterről próbálkozott lövéssel – a labda finoman szólva célt tévesztett, hiszen a tetőszerkezet felett repült ki a Bozsik Arénából, reméljük, már az egyik kispesti kissrác szobáját „díszíti” a laszti. Miután a meccsen érdemi jelenet nem történt, a drukkerek egymás szidalmazásával szórakoztatták magukat, ráadásul a honvédosok egy csoportja próbált közelebbről is „megismerkedni” az újpestiekkel, de a biztonságiak időben kapcsoltak, így lefújták a bulit. Szappanos Péter pedig a hazai vezetést akadályozta meg: Alberto Marí próbálkozása után védett – a huszonöt éves spanyol csatár első tétmérkőzésén lépett pályára a Honvéd színeiben. A légiós – a Valencia kölcsönjátékosaként – legutóbb a Mirandésben játszott tétmérkőzést, több mint fél éve, 2026 márciusában, azóta sérüléssel bajlódott.

Eseménytelenül pörögtek a percek, rengeteg hiba csúszott a játékba, olykor a legegyszerűbb passzok sem sikerültek – nem is született gól az első játékrészben.

Nem bírt egymással a két csapat (Fotó: Árvai Károly)

A hazaiak vezetőedzője, Maurizio Jacobacci cserével próbált életet lehelni csapatába, Somogyi Tamás helyére Adi Alic érkezett, és akár gólt is szerezhetett volna, de Marí borzalmas passzt adott a bosnyáknak, így joggal bosszankodhattak a XIX. kerületiek.

Szélesi Zoltán, az újpestiek vezetőedzője sem várt sokáig, tíz perc elteltével már cserélt is, Muhamed Tijani és Horváth Krisztofer helyére érkezett a korábbi kispesti Krajcsovics Ábel és Gleofilo Vlijter – nem csoda, hogy az edzők próbáltak valamit tenni, mert a szurkolókon kívül szinte senki sem nyújtott élvonalbeli teljesítményt. Görögtűz, paprikás hangulat, szurkolás – így kell kinéznie egy futballmérkőzésnek.

No, meg úgy, ahogy a 68. percben láthattuk: Matija Ljujics lőtt, Osman Hadzikic pedig nagyot nyújtózkodott, hogy a labda ne a bal felső sarokban kössön ki. Gleofilo Vlijter lövésénél viszont már a kapus sem védhetett – az újpestiek még ugráltak örömükben, amikor Szappanos kiütött labdájára Pinte Patrik érkezett, és egyenlített is!

Micsoda cserék! Néhány perc alatt sokkal több minden történt, mint az egész mérkőzésen együttvéve…

Több gól azonban nem született, így a kispestiek továbbra is sereghajtók, míg az újpestiek zsinórban negyedik bajnokijukon nem szenvedtek vereséget, az élbolyban maradtak – a lefújás után pedig a korábbi három kapus, Balajcza Szabolcs, Brockhauser István és Elbert András beszélhették meg, hogyan élték meg a fővárosi rangadót. 1–1

A mérkőzés élő, online közvetítését ide kattintva lehet nyomon követni.