Nézze meg a Bajnokok Ligája szerdai játéknapjának összes gólját!
Atlético Madrid (spanyol)–Viking (norvég) 2–0 (Sörloth 19., J. Álvarez 24.)
FC Bruges (belga)–Liverpool FC (angol) 0–3 (Isak 13., 82., Wirtz 79.)
Internazionale (olasz)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Sucic 57. – 11-esből, La. Martínez 74.)
Sahtar Doneck (ukrán)–Fenerbahce (török) 0–1 (Muriqi 58.)
Lille OSC (francia)–Bayern München (német) 2–1 (Ueda 62., Pavlovic 65. – öngól, ill. Upamecano 15.)
Paris Saint-Germain (francia)–AS Roma (olasz) 2–2 (Zabarnij 33., O. Dembélé 62. – 11-esből, ill. Hermoso 5., Malen 78. – 11-esből)
Sporting CP (portugál)–Manchester United (angol) 2–2 (L. Suárez 33., 80. – az elsőt 11-esből, ill. B. Fernandes 48., 50. – az elsőt 11-esből)
Sabah (azeri)–FC Barcelona (spanyol) 1–4 (Mickels 63., ill. Gordon 31., 51., Adeyemi 55., G. Jesús 60.)
Slavia Praha (cseh)–Villarreal (spanyol) 0–1 (Buchanan 62.)