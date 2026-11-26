HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VIENNA CAPITALS (osztrák) 6–3 (1–1, 3–1, 2–1)

MET Aréna, 3600 néző. V: Groznik (szlovén), Hlavaty (osztrák), Jeram (szlovén), Sábián

FEHÉRVÁR: Reijola – Stipsicz, Zloty (1) / MacPherson 1, Campbell 1 / Kiss R., Falus / Horváth D. – ERDÉLY CS. (3), Cyr, Kuralt (1) / Farren 1, CHEEK (2), GERLACH 1 (1) / Mihalik G., NÉMETH K. 2, Terbócs / Kulmala, Farkas L., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

VIENNA: Reideborn – Steffler, Bailen / Bourque, Nogier (1) / Hackl (1), Lorenz Lindner / Schnetzer – Lilja, Vey, Kosmachuk / GERSICH 2, KOMAREK (2), GREGOIRE 1 (1) / Koschek, Wallner, Peeters / Antonitsch, Richter, Lanzinger. Edző: Stewart Mike

Kapura lövések: 32–32. Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 4/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Tetszett, ahogy kitartottunk és reagáltunk, kaptunk egy gólt emberelőnyben, de egyből válaszoltunk. Senki sem volt negatív a kispadon, mentünk tovább. Németh nagyon jól játszott, de Reijola is hozzátette a magáét, a liga egyik legjobb emberelőnyös egységét védekeztük ki.

Stewart Mike: – A Fehérvár egyszerűen gyorsabb volt, sokkal több párharcot nyert meg. Bár sikerült egyenlítenünk, sőt, az első emberhátrányos találatunkkal még vezettünk is, de ezt követően is folyamatosan támadt a hazai csapat, nagy forgalmat generált a kapunk előtt. Többet várunk magunktól, de ez volt sorozatban a harmadik idegenbeli mérkőzésünk, nem volt elég energiánk.