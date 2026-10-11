Lukács góljával rangadót nyert Győrben a Puskás Akadémia, és három pont előnnyel áll az élen

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

ETO FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–1)

Győr, ETO Stadion, 4745 néző. Vezette: Káprály Mihály (Belicza Bence, Topálszki Szabin)

ETO: Petrás – Balogun, Urblík N., Krpics – Bennette (Djukanovic, 60.), Szép, Agba (Marong, 75.), Stefulj – Ricardo (Gavrics, a szünetben), Huszár (Selyem, 60.; Bumba, 72.) – Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez

PAFC: Lehoczki – Orján, Golla, Harutjunjan, Farkas B. – Duarte, Kern (Varga Zs., 86.) – Nissilä (Okeke, 61.), Lukács D. (Soisalo, 86.), Dárdai P. (Krupa, 71.) – Németh A. (Colley, 86.). Vezetőedző: Babó Levente

Gólszerző: Lukács D. (11.)

Sárga lap: Efraín Juárez (23.), Krpics (29.), ill. Kern (30.), Harutjunjan (45.), Krupa (85.), Orján (89.)

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Egyetlen megingás, és mit sem ér a fölény: a labdát birtokolva, kezdeményezően kezdte a mérkőzést az ETO hazai pályán, igaz, egy-két kósza beadáson és lövésen kívül nem sokra ment vele. A Puskás Akadémia ezzel szemben rendkívül óvatosan indított, az első tíz perc alapján még az sem lett volna túlzás, hogy a döntetlenért jöttek a vendégek. Csakhogy a győri védelem elcsúszott, Dárdai Palkó kapufája után Lukács Dániel vezetést szerzett, sőt, a 15. percben sokkolhatta volna az ellenfelet, mert nagy ziccerben gurította kapu mellé a labdát. A meccs alakulása így is megtette hatását: a lelkes felcsútiak 4–4–2-es védekező hadrendben jól zárták a területeket, az öreguras, körülményes győri támadások nem sokáig jutottak el, és egyre többször kellett hátraiszkolni. Ahogy a mérkőzést beharangozó elemzésünkben is említettük, a felcsúti csapat remekül kontrázik, ebből számos nagy lehetősége adódott, legközelebb a 32. percben, amikor újfent Dárdai Palkónak kellett volna sokkal jobban céloznia középről, tizenhat méterről, de Németh András is kihagyott egy ziccert két perccel később.

A szünetig nem változott a játék képe (Szép Márton buktatása a tizenhatoson belül még vita tárgya lehet), több hazai futballista teljesítményére sem lehetett pozitív jelzőket találni, a játék tempójára pedig biztosan volt egy-két szava a szünetben Efraín Juáreznek. A Puskás Akadémia vezetőedzője, Babó Levente azzal elégedett lehetett, hogy remekül működött az idény eleje óta látható taktika, a helyzetkihasználással már egyáltalán nem.

(Fotó: Török Attila)

Élan Ricardo volt az egyetlen áldozata a gyenge első félidei játéknak, a közönség nagy örömére Zseljko Gavrics váltotta. Sok örömet nem lelhetett a következő időszakban a drukkerhad, a Puskás Akadémia védelme már az első vonaltól, a támadóktól jól zárt, Daniel Stefulj nemegyszer széttárt karokkal méltatlankodott, miközben megállt a labdával, annyira nem tudott megjátszani senkit. A támadók nem segítettek ki a szárnyvédőknek, nem alakultak ki kis játékok, Luka Kulenovicot pedig alig-alig aktivizálták a társak. Gavrics a 60. percben hagyta ki az addigi legnagyobb győri helyzetet, de így is kettős cserével igyekezte felrázni a csapatát az ETO vezetőedzője – közben a vendégek szakmai stábja is változtatott.

A 69. percben Laros Duarte oldalról elvégzett szabadrúgásánál akadt hosszú idő után dolga Samuel Petrásnak, a felcsútiak ezekben a percekben kicsit kijöttek a saját térfelükről, és összességében semmi sem utalt arra, hogy veszélyben lenne a három pontjuk. Talán Modou Lamin Marong és a kétcsatáros játék hozhat fordulatot? A gambiai légiós hatalmas lendülettel szállt be, két lehetőség adódott előtte három perc alatt, a kockázatvállalással felpörögtek az események, több lehetőséget is kialakított az ETO. De nem változott az eredmény: okos játékával és győzelmével a Puskás Akadémia állt az NB I élére a kilencedik fordulóban (vesztett pontok tekintetében is a legjobb a felcsúti csapat) – a győrieknek tanulság: tizenöt perc élénk játékkal még a pontszerzés sem jöhet össze. 0–1

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