Egy 95. perces Dzsudzsák-tizenegyessel harcolt ki döntetlent a DVSC a Ferencváros otthonában

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–DEBRECENI VSC 1–1 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 11 593 néző. Vezette: Berke Balázs (Georgiu Teodorosz, Ország Péter)

FTC: Dibusz – Nagy O., Raemaekers, Gómez, Cadu – Nagy Á., Corbu – Yusuf (Birmancsevics, 74.), Zachariassen, Arzani (Lisztes, 58.) – Bagi (Kovacevic, 58.; O'Dowda, 81.). Vezetőedző: Borbély Balázs

DVSC: Andreev – Tercza (Hoffman, 56.), Meíjas, Lang, Guerrero – Batik – Baldoni (Kocsis D., 71.), Dzsudzsák, Boskovic, Dénes V. – Szendrei (Adinany, 62.). Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: Corbu (65.), ill. Dzsudzsák (90+5. – 11-esből)

Sárga lap: Yusuf (odakönyökölt Guerrerónak) az 5., Meíjas (felrúgta Nagy Olivért) a 25., Kocsis D. (rátartott Nagy Ádám lábára) a 77., Gómez (lerántotta Adinanyt) a 88., Borbély Balázs (a kispadon, reklamálásért) a 89. percben

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

VISSZATÉRT A FUTBALL a Groupama Arénába. A Népliget aluljáróját és a stadion környekét újra megszállták az alkalmi árusok, a Fradi-sas szobrától sűrű zöld füst szállt az ég felé, a szurkolók sora szép komótosan kígyózott a bejáratok felé. A Ferencváros szurkolói több mint egy hónapja láthatták legutóbb a csapatot a hazai stadionban. Szeptember 9-én az Újpest elleni derbi 2–2-es döntetlennel ért véget, majd jött a DEAC elleni Magyar Kupa-továbbjutás (7–0), a Celtic otthonában aratott 3–1-es Európa-liga-győzelem, a Nyíregyházán játszott 1–1-es bajnoki, és a válogatott mérkőzések miatti szünet.

Három hét, amely lehetőséget adott arra, hogy Borbély Balázs vezetőedző a nemzeti együttesnél szereplő futballisták hiányában is kicsit összébb rázza a társaságot, begyakoroltassa a taktikát, és finomhangolja a játékot. A nyári szünethez hasonló hosszúságú pihenő persze a Lokinál sem jött rosszul, hiszen Gert Remmel szintén a nyáron vette át a csapat irányítását, és az eddig nyolc forduló alatt gyűjtött kilenc pont nem feltétlenül az az eredményesség, amelyben Debrecenben reménykednek.

„Beleállunk a fociba. Nem azért megyünk, hogy túléljük a mérkőzést” – jelentette ki Dzsudzsák Balázs a dvsc.hu oldalára felkerült videós interjúban, és valóban, ahogy elkezdődött a mérkőzés, egyáltalán nem húzódott vissza a kapuja elé a Loki. Az első negyedórában többet kezdeményett, aktívabban futballozott, igaz, nem jelentett sok veszélyt Dibusz Dénes kapujára. A hazaiaknál a magyar válogatott három Nemzetek Ligája-mérkőzésén is pályára lépő Osváth Attila a kispadon ült, jobbhátvédként így Nagy Olivér kezdett, a szurkolókat viszont ennél sokkal jobban foglalkoztathatta, hogy a csapat nem találta a ritmust. A támadások körülményesen épültek fel, a beadások nem jutottak el játékostárshoz, és jelentős mezőnyfölényt sem sikerült kialakítani. Fél óra elteltével a debreceniek a negyedik szögletükhöz készülődtek, és Dzsudzsák beívelését követően Blaz Boskovic fejesét látványos vetődéssel védte Dibusz – ez volt az első igazán futballra emlékeztető jelenet. A zöld-fehérek a félidő végéhez közeledve pörgették fel kicsit a játékot, több időt töltöttek az ellenfél tizenhatosának közelében, Bamidele Yusuf lövéssel is próbálkozott, ám a vendégek kapujában álló Plamen Andreevnek nem kellett közbeavatkoznia.

A térfélcsere után lendületesebben kezdett a Fradi. Tíz perc alatt előbb Corbu Máriusz jobb alsó sarokba tartó lövésénél résen kellett lennie a Loki kapusának, majd Bagi Ádám került szép támadás végén helyzetbe, de nem tudta jól megrúgni a labdát, és hasonlóan tett Daniel Arzani is. A debreceniek Dénes Vilmos kapufájával jelezték, hogy nem lehet őket leírni, gólt viszont a Ferencváros szerzett. A csereként beálló Franko Kovacevic közeli lövését még védte Andreev, a támadás folytatásában viszont Kristoffer Zachariassan ügyes átlépős csele után Corbu került ziccerbe, és ő már nem hibázott.

Felpörgött a mérkőzés, többet kockáztatott a Loki is, és a 70. percben Dzsudzsák kis híján egyenlített: a Lisztes Krisztiántól ajándékba kapott labdát a jobb alsó sarok mellé lőtte. A folytatásban Borbély Balázsnak le kellett cserélnie Kovacevicet (a horvát csatár a combjához kapott, úgy tűnt, megsérült), ennél is nagyobb sokkot jelentett azonban, hogy a hosszabbításban a VAR közbenjárásával büntetőt kapott a Loki, és Dzsudzsák Balázs egyenlített.

A Ferencváros harmadik hazai mérkőzése is döntetlennel zárult a bajnokságban, míg a DVSC bravúrosan mentett pontot. A zöld-fehérek legközelebb csütörtökön lépnek pályára, az Európa-liga alapszakaszában a Viktoria Plzent fogadják. 1–1

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!