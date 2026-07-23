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Luka Modric már klublegenda a Milannál – alá is írt újabb egy évre

K. Zs.K. Zs.
2026.07.23. 18:53
Luka Modric egy idény alatt klubszimbólummá vált a Milannál (Fotó: Getty Images)
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Luka Modric Milan nemzetközi átigazolás
Luka Modric a következő idényt is a Milanban tölti, aláírta 2027. június 30-ig szóló szerződését – derült ki az olasz labdarúgócsapat csütörtök délutáni közleményéből.

Luka Modric egy éve érkezett a Milanhoz; a csütörtöki közlemény szerint nemcsak a pályán, hanem azon kívül is vezéregyéniségnek bizonyult – örömmel kötöttek vele újabb egy évre szóló megállapodást, immár mint a „milanizmus szimbólumával”, érvényesítve az eredeti szerződésben lévő opciót.

Korábban pletykáltak arról, hogy Modric egy év után elhagyja az olasz csapatot, és esetleg hazatér a Dinamo Zagreb kötelékébe, de nem akarta, hogy a rosszul sikerült bajnoki hajrá, a BL-szereplés elpackázása legyen az utolsó milánói emléke; úgy döntött, inkább marad – világította meg a hátteret az index.hr.

A 41. életévét szeptemberben betöltő Modric eddig 202 mérkőzésen játszott a horvát válogatottban; ott volt az idei világbajnokságon is, és bár sokan azt jövendölték, hogy elköszön, ezt egyelőre nem tette meg.

 

Luka Modric Milan nemzetközi átigazolás
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