Szerdai sportműsor: a spanyolokkal negyeddöntőzik a magyar női vízilabda-válogatott a világkupán
JÚLIUS 22., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
19.00: Omonia (ciprusi)–Kajrat Almati (kazah)
19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Universitatea Craiova (román)
21.00: Egnatia (albán)–Celje (szlovén)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
20.00: Vardar (északmacedón)–Riga FC (lett)
FŐÁG
18.00: Neftci (azeri)–Dinamo Minszk (fehérorosz)
19.00: Bohemians (ír)–FC Ballkani (koszovói)
19.45: Basaksehir (török)–Inter Turku (finn)
20.30: Spartak Trnava (szlovák)–CSZKA 1948 (bolgár)
21.00: Zselezsnicsar Pancsevo (szerb)–Braga (portugál)
SKÓT LIGAKUPA
A-CSOPORT
20.45: Queen of the South–Aberdeen (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: New York Yankees–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)
DARTS
WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
20.00: 2. forduló (Tv: Sport1)
KERÉKPÁR
TOUR DE FRANCE
13.35: 17. szakasz, Chambéry–Voiron, 174.7 km (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 14.50)
KÉZILABDA
FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
11.30: a csoportkör sorsolása, Bázel
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1108 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, ESTORIL
13.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, KITZBÜHEL
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
WTA 250-ES TORNA, HAMBURG
10.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
17.00 után: Bondár Anna (4.)–Noma Noha Akugue (német)
WTA 250-ES TORNA, PRÁGA
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
VÍVÁS
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Egyéni, selejtező
3.00: férfi tőr
5.15: női párbajtőr
VÍZILABDA
NŐI VILÁGKUPA, SZUPERDÖNTŐ, SYDNEY
NEGYEDDÖNTŐ
12.15: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Fel lehet-e dolgozni a vereséget? Szántai Levente sportpszichológus a vonalban
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Maradjon meg a „Half Time Show”?
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Formula–1: a Magyar Nagydíj története, 2. rész
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal – Bánhidi-Farkas Petra
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó vívómagazin
14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Birkózás, vendég: Szőke Alex világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Somogyi Zsolt, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Labdarúgás: beszélgetés a Debrecenben született, Amerikában nevelkedő Tanyi Barnabással
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás: a vb gazdasági szempontból – Szabados Gábor sportközgazdász
Körkapcsolás
Műsorvezető: Regős László Pál
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Interjú a Juventusnál dolgozó Kéri Andrással
18.30: Labdarúgás, vendég: Bozsik József
19.00: Labdarúgás, Európa-liga, bemutatkozik a nemzetközi porondon a DVSC és a Paks
20.00: Asztalitenisz, 1979-es világbajnok csapatunkról film készül, vendég: Klampár Tibor
21.00: Formula–1, összeállítás a legizgalmasabb Magyar Nagydíjak történetéről
22.30: Sportvilág