Nemzeti Sportrádió

Szerdai sportműsor: a spanyolokkal negyeddöntőzik a magyar női vízilabda-válogatott a világkupán

V. B.V. B.
2026.07.21. 23:15
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Szerdán újabb párharcokat rendeznek a selejtezőben a labdarúgó Bajnokok Ligájában és Konferencialigában. A magyar női vízilabda-válogatott a spanyolokkal játszik a negyeddöntőben a sydney-i világkupán. Kezdődik a vívó-világbajnokság, folytatódik a Tour de France, emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban baseball, darts és tenisz is.

 JÚLIUS 22., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
19.00: Omonia (ciprusi)–Kajrat Almati (kazah)
19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Universitatea Craiova (román)
21.00: Egnatia (albán)–Celje (szlovén)

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
20.00: Vardar (északmacedón)–Riga FC (lett)
FŐÁG
18.00: Neftci (azeri)–Dinamo Minszk (fehérorosz)
19.00: Bohemians (ír)–FC Ballkani (koszovói)
19.45: Basaksehir (török)–Inter Turku (finn)
20.30: Spartak Trnava (szlovák)–CSZKA 1948 (bolgár)
21.00: Zselezsnicsar Pancsevo (szerb)–Braga (portugál)

SKÓT LIGAKUPA
A-CSOPORT
20.45: Queen of the South–Aberdeen (Tv: Match4)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: New York Yankees–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

DARTS
WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL
20.00: 2. forduló (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR 
TOUR DE FRANCE
13.35: 17. szakasz, Chambéry–Voiron, 174.7 km (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 14.50)

KÉZILABDA 
FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
11.30: a csoportkör sorsolása, Bázel

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1108 (Tv: Sport2)

TENISZ
ATP 250-ES TORNA, ESTORIL
13.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, KITZBÜHEL
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
WTA 250-ES TORNA, HAMBURG
10.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő
17.00 után: Bondár Anna (4.)–Noma Noha Akugue (német)
WTA 250-ES TORNA, PRÁGA
11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

VÍVÁS 
VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Egyéni, selejtező
  3.00: férfi tőr
  5.15: női párbajtőr

VÍZILABDA 
NŐI VILÁGKUPA, SZUPERDÖNTŐ, SYDNEY
NEGYEDDÖNTŐ
12.15: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Fel lehet-e dolgozni a vereséget? Szántai Levente sportpszichológus a vonalban
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Maradjon meg a „Half Time Show”?
  9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Formula–1: a Magyar Nagydíj története, 2. rész
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal – Bánhidi-Farkas Petra
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral
14.00: Asszó vívómagazin
14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Birkózás, vendég: Szőke Alex világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Somogyi Zsolt, Spiller István, Thury Gábor
17.00: Labdarúgás: beszélgetés a Debrecenben született, Amerikában nevelkedő Tanyi Barnabással
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás: a vb gazdasági szempontból – Szabados Gábor sportközgazdász
Körkapcsolás
Műsorvezető: Regős László Pál
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Interjú a Juventusnál dolgozó Kéri Andrással  
18.30: Labdarúgás, vendég: Bozsik József 
19.00: Labdarúgás, Európa-liga, bemutatkozik a nemzetközi porondon a DVSC és a Paks 
20.00: Asztalitenisz, 1979-es világbajnok csapatunkról film készül, vendég: Klampár Tibor  
21.00: Formula–1, összeállítás a legizgalmasabb Magyar Nagydíjak történetéről 
22.30: Sportvilág

 

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