Szerdai sportműsor: a spanyolokkal negyeddöntőzik a magyar női vízilabda-válogatott a világkupán

JÚLIUS 22., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

19.00: Omonia (ciprusi)–Kajrat Almati (kazah)

19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Universitatea Craiova (román)

21.00: Egnatia (albán)–Celje (szlovén)

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

20.00: Vardar (északmacedón)–Riga FC (lett)

FŐÁG

18.00: Neftci (azeri)–Dinamo Minszk (fehérorosz)

19.00: Bohemians (ír)–FC Ballkani (koszovói)

19.45: Basaksehir (török)–Inter Turku (finn)

20.30: Spartak Trnava (szlovák)–CSZKA 1948 (bolgár)

21.00: Zselezsnicsar Pancsevo (szerb)–Braga (portugál)

SKÓT LIGAKUPA

A-CSOPORT

20.45: Queen of the South–Aberdeen (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: New York Yankees–Pittsburgh Pirates (Tv: Sport2)

DARTS

WORLD MATCHPLAY, BLACKPOOL

20.00: 2. forduló (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE

13.35: 17. szakasz, Chambéry–Voiron, 174.7 km (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 14.50)

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

11.30: a csoportkör sorsolása, Bázel

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1108 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, ESTORIL

13.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, KITZBÜHEL

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő

WTA 250-ES TORNA, HAMBURG

10.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló és negyeddöntő

17.00 után: Bondár Anna (4.)–Noma Noha Akugue (német)

WTA 250-ES TORNA, PRÁGA

11.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

VÍVÁS

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG

Egyéni, selejtező

3.00: férfi tőr

5.15: női párbajtőr

VÍZILABDA

NŐI VILÁGKUPA, SZUPERDÖNTŐ, SYDNEY

NEGYEDDÖNTŐ

12.15: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csisztu Zsuzsa, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Fel lehet-e dolgozni a vereséget? Szántai Levente sportpszichológus a vonalban

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Maradjon meg a „Half Time Show”?

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Formula–1: a Magyar Nagydíj története, 2. rész

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal – Bánhidi-Farkas Petra

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt Bittmann Emillel és Göbölyös Gáborral

14.00: Asszó vívómagazin

14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Birkózás, vendég: Szőke Alex világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Somogyi Zsolt, Spiller István, Thury Gábor

17.00: Labdarúgás: beszélgetés a Debrecenben született, Amerikában nevelkedő Tanyi Barnabással

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás: a vb gazdasági szempontból – Szabados Gábor sportközgazdász

Körkapcsolás

Műsorvezető: Regős László Pál

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Interjú a Juventusnál dolgozó Kéri Andrással

18.30: Labdarúgás, vendég: Bozsik József

19.00: Labdarúgás, Európa-liga, bemutatkozik a nemzetközi porondon a DVSC és a Paks

20.00: Asztalitenisz, 1979-es világbajnok csapatunkról film készül, vendég: Klampár Tibor

21.00: Formula–1, összeállítás a legizgalmasabb Magyar Nagydíjak történetéről

22.30: Sportvilág