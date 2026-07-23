Kajakverseny és csocsó az F1-es pilótákkal

„Nekem is vennem kell otthonra ilyen VR-szemüveget” – mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója („civilben” olimpiai és világbajnok kajakos), miután elegáns ruhában, fehér ingben, egy óriási hajrá után kiszállt a paddockban felállított ergométeres kajakból, amely össze volt kötve a fejre csatolható 3D-szemüveggel. Aztán elégedetten nézett az eredményjelzőre, az ugyanis azt mutatta, hogy az élre ugrott, miután jobb időt evezett, mint Tótka Sándor és Nádas Bence, akik még aktív kajakosként K4 500 méteren alig több mint egy hónapja nyerték meg az Európa-bajnokságot.

„A srácok nem adtak bele mindent… – tette hozzá szerényen, de mint kiderült, ő is rendesen készült a csütörtöki összecsapásra. – Ilyen ergométerem nekem is van otthon, hetente több alkalommal használom, az igazi kajakomat pedig a Hajógyári-szigeten tárolom, bár mostanában ritkán tudom használni a Sziget Fesztivál előkészületei miatt. A gépet a pilóták is kipróbálhatták, de esélyük sem volt!”

Ezalatt az Alpine istálló két versenyzőjét, Pierre Gaslyt és Franco Colapintót értette, akiknek fiatal kajakosaink magyarázták el az ergométer használatát, több-kevesebb sikerrel, Colapintónak ugyanis nem sikerült egyenesben tartania a virtuális kajakot, és többet evezett a rajt, mint a cél felé, Gasly azonban egész ügyes volt, Nádas biztatóan meg is jegyezte, hogy szerinte nála is jobb, Tótka pedig megmutatta neki az egyik olimpiai érmét. A verseny egyébként egy tíztagú, lelkes gyerekcsapat előtt zajlott, akik a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől érkeztek Tiszavasváriból, és utána együtt fényképezkedtek, valamint aláírást kaptak a sportolóktól.

Néhány órával később ugyanott már újabb program várta őket, a szervezők ugyanis kicserélték az ergométert egy csocsóasztalra, majd felbukkant a 63-szoros válogatott futballista, Priskin Tamás és a Williams pilótái, Alexander Albon és Carlos Sainz Jr. is, akikkel őrületes csocsózás kezdődött. A paddockba kilátogató gyerekek láthatóan ezt is nagyon élvezték, és felejthetetlen emlékekkel tértek haza a Hungaroringről.