Strandröplabda Eb: huszonegy év után újra lesz magyar induló

A CEV honlapján található írásban külön megemlítik a magyar párost, amely szabadkártyával indulhat a kontinenstornán. A magyar szövetség a Nemzetek Ligája döntőjének megrendezéséért kapta az indulási lehetőséget, s mivel a mieink közül a már tavaly is éppen csak az Eb-ről lemaradó két versenyző áll a rangsor legelőkelőbb helyén, ezért indulhatnak majd ők a lengyelországi versenyen.

A sportág 1993 óta íródó Eb-történetében legutóbb magyar strandröplabdázó 2005-ben vehetett részt a kontinenstornán, s akkor Gudmann Csilla és Kovács Barbara a 17. helyen végzett. A magyar versenyzők 2000 és 2005 között rendszeresen indultak az Eb-ken, volt olyan év, amikor három páros is, de kizárólag csak a nők mezőnyében. A legjobb helyezést 2001-ben Ancsin Ildikó és az azóta sajnálatosan elhunyt Grózer Anna, illetve egy évvel később, Nagy Krisztina és Schlégl Katalin érte el, akik egyaránt a 9. helyen végeztek. Érdekesség még, hogy a 2003-ban és 2004-ben is Eb-induló Mester Orsolya a mai napig is aktív versenyző.

Kun és Villám jelenleg Kínában szerepel egy Pro Tour Challenge-verseny főtábláján. Lapunk a múlt heti Nemzetek Kupája döntőjében érdeklődött a két versenyzőtől, az Európa-bajnoki indulással kapcsolatban, akkor még nem tudtak mondani biztos információt, de annyit elárultak, hogy bíznak benne, hogy ott lehetnek majd az idei kontinenstornán, hiszen ez idén az egyik fő céljuk volt.

Az Eb-t a magyar bajnokság döntőjét követő héten rendezik, s nemenként 32–32 páros indul majd négyes csoportokba sorsolva.

Az eddigi magyar eb-indulók strandröplabdában (év, helyezés, név)

2026. ? Kun Stefánia, Villám Lilla

2005. 17. Gudmann Csilla, Kovács Barbara

2004. 35. Gudmann Csilla, Mester Orsolya

2003. 25. Fésűs Erzsébet, Schlégl Katalin

25. Gudmann Csilla, Mester Orsolya

29. Nagy Krisztina, Pethő Anita

2002. 9. Nagy Krisztina, Schlégl Katalin

2001. 9. Ancsin Ildikó, Grózer Anna

13. Nagy Krisztina, Schlégl Katalin

2000. 17. Ancsin Ildikó, Grózer Anna

17. Dambendzet Nathalie, Polányi Gyöngyi