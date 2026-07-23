Keita nélkül a zöld-fehérek – megvannak a kezdőcsapatok a Twente–FTC Európa-liga-mérkőzésre

A két vezetőedző, John van den Brom és Borbély Balázs kijelölte a kezdőcsapatokat a Twente–Ferencváros labdarúgó Európa-liga-párharc csütörtök esti első mérkőzésére. A Nemzeti Sport értesülése szerint a kezdőcsapatba várt Naby Keitát kisebb sérülés miatt nem jelölhették a meccsre a zöld-fehérek. Íme, így kezdenek a csapatok nyolc órakor Enschedében!

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

TWENTE (holland)–FERENCVÁROS – élőben az NSO-n!

Enschede, 20.00. Tv: Sport1. Vezeti: Damian Kos (Bartosz Heinig, Dariusz Bohonos) – lengyelek

A kezdőcsapatok és a tartalékok

TWENTE: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard – Zerruki, Van den Belt – Hlynsson – D. Rots, Weghorst, Örjasaeter. Vezetőedző: John van den Brom

A kispadon: Gerritsen, Pasveer (kapusok), Guilherme Peixoto, Pröpper, Bruns, Kjölö, Weidmann, Lammers, Kurowski, Vennegoor of Hesselink, Pjaca, Taha

FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Rommens, Kanikovszki – Zachariassen, Corbu, Yusuf – Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs

A kispadon: Varga Á. (kapusok), Botka, Nagy O., Zohoré, Arzani, Levi, O’Dowda, Szevikjan, Acolatse, Gruber, Lisztes, Kovacevic A visszavágót július 30-án rendezik Budapesten.