Keita nélkül a zöld-fehérek – megvannak a kezdőcsapatok a Twente–FTC Európa-liga-mérkőzésre
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
TWENTE (holland)–FERENCVÁROS – élőben az NSO-n!
Enschede, 20.00. Tv: Sport1. Vezeti: Damian Kos (Bartosz Heinig, Dariusz Bohonos) – lengyelek
A kezdőcsapatok és a tartalékok
TWENTE: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard – Zerruki, Van den Belt – Hlynsson – D. Rots, Weghorst, Örjasaeter. Vezetőedző: John van den Brom
A kispadon: Gerritsen, Pasveer (kapusok), Guilherme Peixoto, Pröpper, Bruns, Kjölö, Weidmann, Lammers, Kurowski, Vennegoor of Hesselink, Pjaca, Taha
FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Rommens, Kanikovszki – Zachariassen, Corbu, Yusuf – Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Varga Á. (kapusok), Botka, Nagy O., Zohoré, Arzani, Levi, O’Dowda, Szevikjan, Acolatse, Gruber, Lisztes, Kovacevic
A visszavágót július 30-án rendezik Budapesten.