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Keita nélkül a zöld-fehérek – megvannak a kezdőcsapatok a Twente–FTC Európa-liga-mérkőzésre

K. Zs.K. Zs.
2026.07.23. 19:05
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A Ferencvárosnál tisztában vannak vele: továbbra is fontos a csapategység! (Fotó: Szabó Miklós)
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FTC Twente kezdőcsapatok El-selejtező Európa-liga Ferencváros
A két vezetőedző, John van den Brom és Borbély Balázs kijelölte a kezdőcsapatokat a Twente–Ferencváros labdarúgó Európa-liga-párharc csütörtök esti első mérkőzésére. A Nemzeti Sport értesülése szerint a kezdőcsapatba várt Naby Keitát kisebb sérülés miatt nem jelölhették a meccsre a zöld-fehérek. Íme, így kezdenek a csapatok nyolc órakor Enschedében!

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
TWENTE (holland)–FERENCVÁROS – élőben az NSO-n!
Enschede, 20.00. Tv: Sport1. Vezeti: Damian Kos (Bartosz Heinig, Dariusz Bohonos) – lengyelek
A kezdőcsapatok és a tartalékok
TWENTE: Unnerstall – Van Rooij, Lemkin, Nijstad, Adelgaard – Zerruki, Van den Belt – Hlynsson – D. Rots, Weghorst, Örjasaeter. Vezetőedző: John van den Brom
A kispadon: Gerritsen, Pasveer (kapusok), Guilherme Peixoto, Pröpper, Bruns, Kjölö, Weidmann, Lammers, Kurowski, Vennegoor of Hesselink, Pjaca, Taha
FERENCVÁROS: Dibusz – Osváth, Raemaekers, Gómez, Cadu – Rommens, Kanikovszki – Zachariassen, Corbu, Yusuf – Joseph. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Varga Á. (kapusok), Botka, Nagy O., Zohoré, Arzani, Levi, O’Dowda, Szevikjan, Acolatse, Gruber, Lisztes, Kovacevic

A visszavágót július 30-án rendezik Budapesten.

 

FTC Twente kezdőcsapatok El-selejtező Európa-liga Ferencváros
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