Nyílt vízi úszás: magyar aranyak, ezüst és bronz az ifi Eb nyitónapján

Nemhogy csütörtököt nem mondott, hanem egyenesen parádézott nyílt vízi junior-válogatottunk több tagja is a Velencei-tavon, a korosztályos Eb csütörtöki nyitányán. Az ifjúsági korosztály sokra hivatott képviselői közül a legidősebbeknél, a 18-19 évesek között Grandpierre Krisztián nyert, ugyanígy tett a 16-17 esztendősök mezőnyében Kreisz Bálint, mögötte pedig másodikként ért célba Marosszéki Armand, míg a lányoknál legjobb magyarként Bartalos Anna harmadik lett. Vagyis négy éremmel kezdtük a sukorói kontinentális viadalt.

Micsoda nap és micsoda rajt!

Ámde haladjunk szép sorjában: elsőként az U18-19-esek 37 versenyző alkotta csoportját indították útra az olimpiai programban is szereplő 10 kilométeres távon, s nagyon nem úgy festett, hogy honi diadalnak örülhetünk a végén. Merthogy a „titkos fegyver”, a favoritok közé előzetesen egyáltalán nem sorolt Grandpierre Krisztián jó darabig csak a 21. helyen tanyázott. A ferencvárosi ifjú még a táv kétharmadánál is csupán tizennegyedik volt, hogy akkor megrázza magát, s tizenhárom pozíciót előreugorva - helyesebben nagyon is úszva – az élre vágjon,

s ha csak hét századmásodpercnyivel is olasz vetélytársa előtt, de elsőként ütötte meg a célpanelt.

Kevesebb, mint egy másodpercen múlt a bronzéremnek is az idehaza tartása: Kárpáti Máté ennyivel csúszott le a dobogó harmadik fokáról, s kellett beérnie a negyedik helyezéssel, holott az utolsó körben második is volt. A harmadik magyar, Pittlik Zsigmond tizenkettedikként végzett.

A lányoknál, ahol szintén 10 kilométer várt a 26 nevezőre, nem ment ennyire jól a mieinknek, még az esélyesek között számon tartott, korábbi korosztályos világversenyeken többször érmes Nagy Napsugárnak is ezúttal meg kellett elégednie a hetedik hellyel. Miszlai Mira tízedikként zárt.

A délutáni versenyműszakban a 16-17 évesek következtek, nekik 7 és fél kilométer volt a penzum, és újfent akadt okunk az elégedettségre. Tudniillik a fiúknál az arany és az ezüst is a piros-fehér-zöld színek viselőjének a zsákmánya lett. Az Európa-bajnoki címet a 2024-ben 5 kilométeren világbajnoki ezüstérmes Kreisz Bálint szerezte meg úgy, hogy

négyezer-ötszáz méter megtétele után átvette a vezetést, és azt már nem is adta át senki másnak.

A debreceni versenyző mögött négy másodpercnyi hátránnyal érkezett be másodikként Marosszéki Armand, míg Huszti Márton a kilencedik lett 38 indulóból.

A lányoknál a bronzérmet akaszthatták magyar úszó nyakába, ezt Bartalos Anna érdemelte ki, közvetlenül utána ért célba Kammerer Kitti, a harmadik hazai versenyző, Gulyás Fanni pedig a kilencedik helyen végzett a harminc fős mezőnyben.

(Kiemelt képünkün balról: Grandpierre Krisztián, Bartalos Anna, Kreisz Bálint, Marosszéki Armand Fotó: Kovács Anikó)