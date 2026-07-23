Nemzeti Sportrádió

Dzsudzsák, Lang és Cibla is kezd a Lokiban a Pjunik ellen

M. B.M. B.
2026.07.23. 17:05
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Fotó: Czinege Melinda
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Konferencialiga DVSC Pjunik Jereván
Kihirdették a DVSC–Pjunik Jereván Konferencia-selejtező kezdőcsapatait.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
FŐÁG
18.00: Debreceni VSC–Pjunik (örmény) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
DVSC: Andreev – Tercza, Lang, Hofmann, Guerrero – Dzsudzsák, Samper, Boskovic – Kocsis D., Baldoni, Cibla. Vezetőedző: Gert Remmel
A kispadon: Erdélyi (kapus), Mejías, Keller, Szécsi, Batik, Macsó, Patai D., Myrtaj, Szendrei, Egri, Kohut, Sain. 
PJUNIK: Avagjan – Valkulenko, Iszlamovics, Kovalenko, Almeida – Harutjunjan, Hovhanniszjan, Kulikov – Dasjan, Yansane, James. Vezetőedző: Artak Oszejan
A kispadon: Bucsnev (kapus), Kenurgiosz, Szimonjan, Aharonjan, Darbinjan, Malakjan, Tarakcsjan, Griffith, Afjan, Witi, Metojan, Pikis 

Konferencialiga DVSC Pjunik Jereván
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