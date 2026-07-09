Felkészülés: kikapott szerb ellenfelétől a DVSC

A találkozó első félidejében a szerbek két távoli lövéssel kerültek előnybe, majd Sohan Baldoni révén szépítettek a hajdúságiak. A fordulás után az 56. percben újabb gólt szereztek a pancsovaiak, beállítva a végeredményt. Gert Remmel együttese legközelebb pénteken játszik, a horvát Slaven Belupóval.

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Debreceni VSC–FK Zseleznicsar Pancsevo (Pancsova, szerb) 1–3 (1–2)

DVSC: Andreev – Kusnyír, Lang, Hofmann, Keller – Samper – Kocsis D., Dzsudzsák, Boskovic, Macsó – Baldoni. Vezetőedző: Gert Remmel.

Cserék: Cibla, Kohut, Myrtaj, Sain, Dacosta, Szakál, Guerrero.

FK Zseleznicsar Pancsevo: Popovics – Tegeltija, Milikics, Vidojevics, Djuricsics, Jevremovics, Lerno, Sekularac, N. Jovanovics, Simao, Sumaila. Vezetőedző: Radomir Kokovic.

Cserék: Miladinovics, Razak, Cuante, Szbai, Mitrovics, Sabo, Zarics, Tosics, Kuljanin, D. Jovanovics, Dejvid.

Gólszerzők: Baldoni (43.), illetve Simao (29.), Jevremovics (39.), Sumaila (56.).