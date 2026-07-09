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Felkészülés: kikapott szerb ellenfelétől a DVSC

M. B.M. B.
2026.07.09. 20:42
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Fotó: dvsc.hu
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Zseleznicsar Pancsevo DVSC felkészülési mérkőzés
A DVSC labdarúgócsapata 3–1-es vereséget szenvedett a szerb Zseleznicsar Pancsevo elleni felkészülési mérkőzésen Szlovéniában.

A találkozó első félidejében a szerbek két távoli lövéssel kerültek előnybe, majd Sohan Baldoni révén szépítettek a hajdúságiak. A fordulás után az 56. percben újabb gólt szereztek a pancsovaiak, beállítva a végeredményt. Gert Remmel együttese legközelebb pénteken játszik, a horvát Slaven Belupóval.

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Debreceni VSC–FK Zseleznicsar Pancsevo (Pancsova, szerb) 1–3 (1–2)
DVSC: Andreev – Kusnyír, Lang, Hofmann, Keller – Samper – Kocsis D., Dzsudzsák, Boskovic, Macsó – Baldoni. Vezetőedző: Gert Remmel.
Cserék: Cibla, Kohut, Myrtaj, Sain, Dacosta, Szakál, Guerrero. 
FK Zseleznicsar Pancsevo: Popovics – Tegeltija, Milikics, Vidojevics, Djuricsics, Jevremovics, Lerno, Sekularac, N. Jovanovics, Simao, Sumaila. Vezetőedző: Radomir Kokovic. 
Cserék: Miladinovics, Razak, Cuante, Szbai, Mitrovics, Sabo, Zarics, Tosics, Kuljanin, D. Jovanovics, Dejvid. 
Gólszerzők: Baldoni (43.), illetve Simao (29.), Jevremovics (39.), Sumaila (56.).

 

Zseleznicsar Pancsevo DVSC felkészülési mérkőzés
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