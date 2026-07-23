Paks: Szalai József az előretolt ék a Panathinaikosz ellen – kezdőcsapatok

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

FŐÁG

PAKSI FC–PANATHINAIKOSZ (görög) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Paks, Paksi FC Stadion, 20 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Luka Bilbija (Aleksandar Smiljanic, Marko Peric) – bosnyákok

PAKS: Kovácsik – Szekszárdi, Vas G., Szabó J. – Lenzsér, Windecker, Balogh B., Zeke – Papp K., Hahn – Szalai J. Vezetőedző: Bognár György

A kispadon: Gyetván (kapus), Böde, Győrfi, Gyurkits, Haraszti, Horváth Kevin, Kuzma, Lapu, Pető M., Vécsei

PANATHINAIKOSZ: Inaki Pena – Caprasz, S. de Vrij, Tuba, Kirjakopulosz – Jagusic, E. Camara, Cerin – Zaruri, Tetteh, Andino. Vezetőedző: Jacob Neestrup

A kispadon: Chaves, Kocarisz (kapusok), Chirivella, Katrisz, Kondurisz, Lavdasz, Mpiniarisz, Pantelidisz, Pellistri, Rasztoder, Taborda, Van Drongelen

A visszavágót július 30-án rendezik Athénban.